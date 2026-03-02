Zatímco snahy herních vydavatelů prosadit se s vlastní multiplayerovou střílečkou, která bude léta generovat zisk skrze prodeje kosmetických předmětů, vycházejí vniveč, nový Resident Evil ukazuje, že mezi hráči je stále hlad po propracovaných příběhových hrách pro jednoho hráče.
Resident Evil Requiem vyšel v pátek 27. února na PC, PS5, Switch 2 a Xbox Series X/S. A hned o den později si připsal rekord. Na Steamu totiž hru podle SteamDB hrálo v jednu chvíli 344 214 hráčů souběžně, k čemuž se žádný jiný díl ze série ani nepřiblížil.
Pro kontext, jak dobrý výsledek to je: loňský únorový hit Kingdom Come 2 hrálo souběžně 256 206 hráčů. Hra se po roce mohla pochlubit více než pěti miliony prodanými kopiemi.
Resident Evil Requiem ovšem sklízí i vysoká hodnocení. Zatímco v naší velmi podrobné recenzi na Bonuswebu si vysloužil 90 procent, na Steamu svítí štítek „extrémně kladné“ a na agregátoru hodnocení Metacritic hodnocení uživatelů v průměru 9,5 z 10.
Ačkoliv je Requiem součástí trilogie, ředitel projektu Koshi Nakanishi se domnívá, že novinku si mohou užít i nováčci. „I když začnete s dílem Resident Evil Requiem, můžete si hru užít bez ohledu na to, jak dobře znáte sérii. Až budete hrát další hry ze série, začnete chápat: ‚Aha, tak o tom to celé bylo.‘ Je to titul, který si mohou snadno užít i nováčci,“ řekl.
„Resident Evil Requiem je hrou, která se zavděčí především milovníkům hororu a fanouškům celé série. Právě pro ně je totiž tato hra dělaná. Děj v sanatoriu musí ocenit každý milovník hororů,“ píšeme v recenzi Resident Evil Requiem na Bonuswebu. Podívat se můžete také na to, jak hra vypadá na PC na maximální nastavení grafiky.
