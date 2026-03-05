Když horor Resident Evil: Requiem hrálo na Steamu krátce po vydání souběžně 344 214 hráčů (což se žádnému jinému dílu na PC nepodařilo), bylo jasné, že se právě narodil nový herní hit. A nyní už máme i konkrétní prodejní čísla. Celkové celosvětové prodeje napříč všemi platformami totiž překonaly hranici pěti milionů. A to je velmi dobrý výsledek.
Vydavatelství Capcom tak fanouškům nadělilo k třicátému výročí značky ten nejlepší možný dárek: povedenou hru. Ale zastavme se ještě u PC, protože význam této platformy nabývá na síle.
Capcom totiž potvrdil, že zhruba 50 procent prodejů připadá na PC, zatímco o druhou polovinu se dělí PlayStation 5, Switch 2 a Xbox Series X/S. Očekává také, že význam PC ještě poroste, a přizpůsobuje se tomu.
Za úspěchem aktuálního dílu Requiem pak vidí několik věcí. Jednou z nich je střídání tempa, kdy za Leona je hra akční, zatímco s Grace se vrací ke kořenům hororu. Pochvaluje si také vlastní RE Engine, který zvládá fotorealistické detaily, a to včetně slz v očích.
„Kromě toho titul nabízí nový herní zážitek pro širokou fanouškovskou základnu díky několika nastavením obtížnosti, která vyhovují všem, od nováčků po zkušené hráče, a také umožňuje hráčům přepínat mezi pohledem z první a třetí osoby v reálném čase, aby vyhovoval individuálnímu stylu hry každého hráče,“ uzavírá Capcom.
Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film
„Rekviem je v popkultuře hojně používané slovo. V latině znamená zádušní mši. V nové hororové hře Resident Evil, jejímž podtitulem je právě Requiem, je to hodně hustá bouchačka,“ napsali jsme v recenzi Resident Evil: Requiem.
V této souvislosti stojí za připomenutí filmový kraťas Evil Has Always Had A Name (Zlo mělo vždycky jméno), který funguje jako prequel ke hře. Zajímavé jsou také zkušenosti z natáčení mladé herečky Angely Sant’Albanové, která ztvárnila Grace. Procházka růžovou zahradou to totiž nebyla.
Filmové počátky
Byl to rozporuplný režisér Paul W. S. Anderson, který vdechl život šestidílné popcornové adaptaci s Milou Jovovichovou v hlavní roli. Ta se mu zalíbila natolik, že z ní nakonec udělal svoji manželku. A zatímco byli kritici i diváci rozdělení na dva tábory s odlišnými názory ohledně kvality, pokladny kin se plnily dolary, eury i korunami. Z frančízy se stala nefalšovaná dojná kráva.
text: Ladislav Leimer