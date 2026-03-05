Kvalita bez kompromisů. Resident Evil ovládl trh a ukazuje, jak se dělá horor

Ondřej Zach
Nejnovější videoherní hit, horor Resident Evil: Requiem se těší přízni recenzentů i hráčů. Výsledkem jsou milionové prodeje.

Resident Evil Requiem

27.02.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

90%
Když horor Resident Evil: Requiem hrálo na Steamu krátce po vydání souběžně 344 214 hráčů (což se žádnému jinému dílu na PC nepodařilo), bylo jasné, že se právě narodil nový herní hit. A nyní už máme i konkrétní prodejní čísla. Celkové celosvětové prodeje napříč všemi platformami totiž překonaly hranici pěti milionů. A to je velmi dobrý výsledek.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem (PC)
Resident Evil Requiem (PC)
182 fotografií

Vydavatelství Capcom tak fanouškům nadělilo k třicátému výročí značky ten nejlepší možný dárek: povedenou hru. Ale zastavme se ještě u PC, protože význam této platformy nabývá na síle.

Capcom totiž potvrdil, že zhruba 50 procent prodejů připadá na PC, zatímco o druhou polovinu se dělí PlayStation 5, Switch 2 a Xbox Series X/S. Očekává také, že význam PC ještě poroste, a přizpůsobuje se tomu.

Resident Evil Requiem (PC)
Resident Evil Requiem (PC)

Za úspěchem aktuálního dílu Requiem pak vidí několik věcí. Jednou z nich je střídání tempa, kdy za Leona je hra akční, zatímco s Grace se vrací ke kořenům hororu. Pochvaluje si také vlastní RE Engine, který zvládá fotorealistické detaily, a to včetně slz v očích.

„Kromě toho titul nabízí nový herní zážitek pro širokou fanouškovskou základnu díky několika nastavením obtížnosti, která vyhovují všem, od nováčků po zkušené hráče, a také umožňuje hráčům přepínat mezi pohledem z první a třetí osoby v reálném čase, aby vyhovoval individuálnímu stylu hry každého hráče,“ uzavírá Capcom.

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film
Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

„Rekviem je v popkultuře hojně používané slovo. V latině znamená zádušní mši. V nové hororové hře Resident Evil, jejímž podtitulem je právě Requiem, je to hodně hustá bouchačka,“ napsali jsme v recenzi Resident Evil: Requiem.

V této souvislosti stojí za připomenutí filmový kraťas Evil Has Always Had A Name (Zlo mělo vždycky jméno), který funguje jako prequel ke hře. Zajímavé jsou také zkušenosti z natáčení mladé herečky Angely Sant’Albanové, která ztvárnila Grace. Procházka růžovou zahradou to totiž nebyla.

Angela Sant’Albano

Resident Evil Requiem

Filmové počátky

Byl to rozporuplný režisér Paul W. S. Anderson, který vdechl život šestidílné popcornové adaptaci s Milou Jovovichovou v hlavní roli. Ta se mu zalíbila natolik, že z ní nakonec udělal svoji manželku. A zatímco byli kritici i diváci rozdělení na dva tábory s odlišnými názory ohledně kvality, pokladny kin se plnily dolary, eury i korunami. Z frančízy se stala nefalšovaná dojná kráva.

Film Resident Evil (2002)

text: Ladislav Leimer

