Fotografický režim je nyní dostupný na všech platformách a láká na obvyklou sadu nastavení, která zahrnuje expozici, filtry, různé pózy či výrazy ve tváři.
Kompletní seznam změn je následující:
- Byl přidán fotografický režim. Je přístupný z menu při zapauzování hry.
- Byla opravena chyba, která za určitých podmínek znemožňovala postup ve hře.
- Byly opraveny typografické chyby v některých jazykových verzích.
- Byly upraveny výrazy postav v některých filmových sekvencích, aby lépe vyjadřovaly emoce.
- Byla opravena řada problémů s cílem vylepšit hratelnost.
- Byly opraveny grafické chyby, ke kterým docházelo u některých ovladačů grafické karty.
- Byla opravena chyba, která za určitých okolností způsobovala pád hry.
Resident Evil Requiem vyšel 27. února na PC, PlayStation 5, Switch 2 a Xbox Series X/S. K 16. březnu prodeje přesáhly hranici šesti milionů prodaných kopií. „Resident Evil Requiem je hrou, která se zavděčí milovníkům hororu a fanouškům celé série především. Právě pro ně je totiž tato hra dělaná,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu a udělili 90 procent.
