Resident Evil Requiem přidává fotografický režim

Ondřej Zach
  11:32
Nejnovější aktualizace hororové pecky Resident Evil Requiem opravuje různé chyby a zároveň přidává poptávaný fotografický režim.

Fotografický režim je nyní dostupný na všech platformách a láká na obvyklou sadu nastavení, která zahrnuje expozici, filtry, různé pózy či výrazy ve tváři.

Kompletní seznam změn je následující:

  • Byl přidán fotografický režim. Je přístupný z menu při zapauzování hry.
  • Byla opravena chyba, která za určitých podmínek znemožňovala postup ve hře.
  • Byly opraveny typografické chyby v některých jazykových verzích.
  • Byly upraveny výrazy postav v některých filmových sekvencích, aby lépe vyjadřovaly emoce.
  • Byla opravena řada problémů s cílem vylepšit hratelnost.
  • Byly opraveny grafické chyby, ke kterým docházelo u některých ovladačů grafické karty.
  • Byla opravena chyba, která za určitých okolností způsobovala pád hry.
Resident Evil Requiem vyšel 27. února na PC, PlayStation 5, Switch 2 a Xbox Series X/S. K 16. březnu prodeje přesáhly hranici šesti milionů prodaných kopií. „Resident Evil Requiem je hrou, která se zavděčí milovníkům hororu a fanouškům celé série především. Právě pro ně je totiž tato hra dělaná,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu a udělili 90 procent.

Podívali jsme se tak na dostupné modifikace na PC, představili si mezi hráči oblíbenou zpívající zombie a zaujaly nás také první cosplaye hlavní hrdiny Grace.

