Připravovaný díl Requiem ze slavné hororové série označují tvůrci za „Resident Evil ze staré školy“. Mnoho si slibují od nového mechanismu hororu, byť prozatím odmítají prozradit, jak bude fungovat.

Resident Evil Requiem

27.02.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

Hlavní hrdinkou je Grace Ashcroftová, analytička FBI, která se vydává do opuštěného hotelu, aby vyšetřila smrt svojí matky. Právě násilný skon její maminky v ní zanechal takový šrám na duši, že se uzavřela do sebe a léta se plně věnuje jen svojí práci.

Requiem se podle tvůrců vrací ke kořenům série, bude tedy méně akční než díly jako Resident Evil 4 Remake a Resident Evil Village. Víc se naopak soustředí na průzkum prostředí a backtracking. Jádro hry, tedy řešení hádanek, správa omezených zdrojů i souboje samozřejmě zůstanou.

Hororovější pojetí naznačili ředitel projektu Koši Nakaniši a producent Masato Kumazawa v rozhovoru s Furure Games Show. Nejprve přiblížili, že ve hrách Resident Evil nelze udržet napětí vyšponované na maximum po celou dobu, protože by to bylo vyčerpávající. Střídají se proto hororové pasáže s těmi řekněme oddechovými, než začne křivka napětí postupně znovu stoupat.

„To je u her Resident Evil standardní postup. Rozdíl je tentokrát v tom, že je tu nový systém, o kterém zatím nemůžu moc mluvit. Ale představte si rozdíl mezi napětím a uvolněním jako určitou velikost vlnové délky té křivky. Chci, aby vzdálenost mezi těmito aspekty byla větší než kdykoli předtím v sérii. A vznikne z toho prostě naprostá horská dráha mezi různými aspekty série. A těším se, až lidé nakonec pochopí, co tím myslím. V této hře si s vašimi emocemi rozhodně hodně pohrajeme.“

Co se z toho nakonec vyklube, zjistíme 27. února 2026. Resident Evil Requiem vyjde na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch 2. Hra už také stihla posbírat řadu ocenění na srpnovém herním svátku Gamescom.

