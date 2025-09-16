Hlavní hrdinkou je Grace Ashcroftová, analytička FBI, která se vydává do opuštěného hotelu, aby vyšetřila smrt svojí matky. Právě násilný skon její maminky v ní zanechal takový šrám na duši, že se uzavřela do sebe a léta se plně věnuje jen svojí práci.
Requiem se podle tvůrců vrací ke kořenům série, bude tedy méně akční než díly jako Resident Evil 4 Remake a Resident Evil Village. Víc se naopak soustředí na průzkum prostředí a backtracking. Jádro hry, tedy řešení hádanek, správa omezených zdrojů i souboje samozřejmě zůstanou.
Hororovější pojetí naznačili ředitel projektu Koši Nakaniši a producent Masato Kumazawa v rozhovoru s Furure Games Show. Nejprve přiblížili, že ve hrách Resident Evil nelze udržet napětí vyšponované na maximum po celou dobu, protože by to bylo vyčerpávající. Střídají se proto hororové pasáže s těmi řekněme oddechovými, než začne křivka napětí postupně znovu stoupat.
„To je u her Resident Evil standardní postup. Rozdíl je tentokrát v tom, že je tu nový systém, o kterém zatím nemůžu moc mluvit. Ale představte si rozdíl mezi napětím a uvolněním jako určitou velikost vlnové délky té křivky. Chci, aby vzdálenost mezi těmito aspekty byla větší než kdykoli předtím v sérii. A vznikne z toho prostě naprostá horská dráha mezi různými aspekty série. A těším se, až lidé nakonec pochopí, co tím myslím. V této hře si s vašimi emocemi rozhodně hodně pohrajeme.“
Co se z toho nakonec vyklube, zjistíme 27. února 2026. Resident Evil Requiem vyjde na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch 2. Hra už také stihla posbírat řadu ocenění na srpnovém herním svátku Gamescom.
