Vývojáři v remaku Resident Evila „zabili“ psa, hráči ho oplakávají

I když už nás ty věčné remastery a remaky starých herních klasik pomalu přestávají bavit, musíme uznat, že způsob, kterým k oživování zastaralých dílů legendární série Resident Evil přistoupila japonská společnost Camcpom, je obdivuhodný. Jak druhý tak i třetí díl totiž díky moderní grafice působí ještě děsivěji než dřív, aniž by přitom ztrácely cokoliv ze své původní atmosféry.

Vývojáři se přitom původních předloh nedrží nijak striktně a tam, kde je to potřeba, se nebojí i výrazných zásahů. Zatím jim za to fanoušci tleskali, čerstvě představená změna v chystaném remaku čtvrtého dílu je však rozesmutnila. Vypadá to totiž, že obtížný souboj s bossem nazvaným El Gigante budou muset absolvovat bez zvířecího společníka, který jej výrazně usnadňoval.

V původní verzi měl hlavní hrdina možnost v emotivní scéně osvobodit psa chyceného do medvědí pasti a ten se mu za jeho laskavost později odměnil tím, že mu pomohl odlákat pozornost krvelačného obra.

V záběrech z remaku je ovšem patrná, že v momentě, kdy hráč na psa narazí, už mu nemůže pomoci, protože je jednoduše mrtvý. Jako první si toho povšiml magazín IGN, zpráva se pak rychle rozšířila po sociálních sítích. Většina lidí psího společníka oplakává, najdou se ovšem i naštvané reakce, podle nichž prý Capcom zničil jednu z nejvýraznějších scén hry. Zpráva neunikla ani populárnímu twitterovému kanálu o hlazení psů (viz náš článek), který nad tímto rozhodnutím vyjádřil nepochopení.

Jelikož do vydání hry zbývá bezmála půl roku je možné, že vývojáři své rozhodnutí ještě změní. Dozvíme se to až 24. března příštího roku, kdy hra vychází na PC a nových i starých konzolích.