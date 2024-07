Prodalo se pod dva tisíce kopií. Resident Evil 7 na iPhonech naprosto propadl

Počet stažení hororu Resident Evil 7 na iOS se přehoupl přes 83 tisíc. Háček je ovšem v tom, že stažení zkušební verze je zdarma, platí se až posléze v případě zájmu za celou hru. Příjem 28 140 dolarů pak naznačuje, že se prodalo méně než 2 000 kopií, uvedla analytická společnost Appmagic (via Mobilegamer).

Tento způsob ovládání zdá se mi poněkud nešťastným.

Hrát velké hry prostřednictvím virtuálního ovladače není vůbec pohodlné, to víme už z Game Passu, nicméně minimálně tento problém lze vyřešit externím ovladačem. Překážek je ovšem víc.

Zahrát si například mohou jen majitelé iPhonů 15 Pro a Pro Max či tabletů iPad s čipem aspoň M1. Zanedbatelná není ani velikost instalace (25 GB), přičemž produktová stránka upozorňuje, že při instalaci je třeba mít volný dvojnásobek uváděné velikosti. Uživatelé zmiňují, že telefon se velmi rychle zahřeje a v potaz je třeba brát i výdrž baterie.

Zmíněné hry na iPhonech tak můžeme vnímat dál spíš jako demonstraci technologie než relevantní alternativu. Pozice králů žánru, mezi něž patří Honor of Kings, Pokémon Go, Candy Crush Saga, Genshin Impact či Call of Duty Mobile není ohrožena. A pokud vás žádná z těch her nezajímá, dovolím si připomenout, že už za pár dní vychází tower defense Kingdom Rush 5: Alliance, ideální hra na tablet.