První recenze hororu Resident Evil 2: zahraniční kritika nešetří nadšením

Průměrné hodnocení na agregátoru Metacritics je v době psaní článku 91 procent.

Resident Evil 2 (2019)

Podle God is a Geek je remake pocitově neuvěřitelně věrný originálu, který zároveň přináší i nové věci. První průchod zabere mezi dvanácti a patnácti hodinami. „Není to pouze Resident Evil pro novou generaci. Je to ten absolutně nejlepší Resident Evil,“ uvedl recenzent a udělil 10/10.

Podle Game Informeru společnost Capcom během let experimentovala s řadou přístupů, jak Resident Evil pojmout, ale tento je nejlepší. „Nejenže vypadá skvěle, ale také se dobře hraje.“ Celkové hodnocení: 9,5/10.

Také EGM si pochvaluje, jakým způsobem tvůrci spojují staré s novým. „Je to více než remake oblíbené klasiky.“ Mezi klady uvádí perfektní grafické zpracování, strhující příběh, boje, hádanky a uděluje skóre 9,5/10.

Podle Videogameru hra uspokojí jak naprosté nováčky, tak ty, kteří milují původní verzi. Pochvalu zaslouží i to, že hra je dobře odladěná, recenzent by však uvítal větší variabilitu nepřátel. Hodnocení: 9/10.

Resident Evil 2 (2019)

Podle Hardcore Gameru (hodnocení 4/5) je remake mnohem větší a robustnější hororová hra. Kritizuje však bosse, kteří postrádají hloubku, i přepracovaná puzzle. Konzolová verze má prý také problémy s odrazy a hloubkou ostrosti.

Nejnižší hodnocení prozatím udělil norský Gamer (7/10), podle nějž se hra snaží vyjít vstříc řadě typů hráčů, ale nakonec zcela neuspokojí nikoho. Veteráni budou mít pocit, že hra je příliš snadná a vzdálená originálu, zatímco nováčci se budou podivovat nad herní logickou z devadesátých let.

Resident Evil 2 (2019) vychází 25. ledna na PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One. Předobjednávkový bonus zahrnuje zbraně Samurai Edge pro Jill i Chrise a skrze PlayStation Store ještě tematické pozadí na PlayStation 4 (není dynamické).