Antirasistická hra, v níž parta černochů vykrádá muzea, naprosto propadla

„Členové vaší party jsou obyčejní občané s celkem normálními povoláními z různých afrických zemí. Úkolem je osvobodit africké artefakty ze západních muzeí. A plán? Ten musíte vytvořit,“ přibližují svoji hru přímo autoři.
K ožehavému tématu repatriací, v tomto případě návratu afrických artefaktů do zemí svého původu, však autoři přistoupili nepříliš vhodným způsobem. Hlavní hrdinka je totiž krade z muzeí, což zkrátka není způsob, jakým se repatriace řeší.
I když některá západní herní média hru před vydáním vynášela do nebes (moje nejočekávanější hra – Gamespot; jediná hra o loupežích, ve které jsem se, kdy cítil jako opravdový mistr zloděj – The Gamer), hráči nešetřili kritikou. Prakticky všechny trailery na YouTube mají výraznou převahu palců dolů.
A zatímco podle zastánců je hra „antirasistická“, protože napravuje křivdy z koloniální éry, podle kritiků je naopak rasistická vůči bělochům a stereotypizující (černoch krade). Další se vysmívají herní náplni, což je zejména parkurová akce s artefaktem v ruce. Vlastní téma repatriací je složité, protože některé artefakty byly v dané době koupeny nebo získány jako dar, připomínají další.
Chleba se ovšem vždycky láme až při vydání, a jak se zdá, skupina, na níž tvůrci cílili, je buď velmi malá, nebo se na ně vykašlala. Hru totiž po vydání hrálo v jeden moment na Steamu souběžně pouhých 57 hráčů, což je naprostý propadák i s přihlédnutím k tomu, že vyšla v předplatném Game Pass.
Herní náplň má dvě fáze. Nejprve je třeba si dané místo pomocí dronu obhlédnout a připravit, například posunutím stolu ke dveřím, které se v případě spuštění alarmu seshora zavírají. Poté následuje vlastní krádež a parkurová akce, při níž je třeba z objektu v časovém limitu uniknout. Kvality hry můžete posoudit sami, na Steamu je demo.