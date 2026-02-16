Antirasistická hra, v níž parta černochů vykrádá muzea, naprosto propadla

Ondřej Zach
Je krádež, když si berete zpět to, co bylo ukradeno? Téma repatriací otvírá africká hra Relooted, jejíž hrdinové vykrádají západní muzea. Hra se nesetkala s příliš pozitivní odezvou už při svém odhalení a nyní naprosto propadla. Minimálně na Steamu ji nikdo nehraje.

„Členové vaší party jsou obyčejní občané s celkem normálními povoláními z různých afrických zemí. Úkolem je osvobodit africké artefakty ze západních muzeí. A plán? Ten musíte vytvořit,“ přibližují svoji hru přímo autoři.

Relooted
Relooted
Relooted
Relooted
29 fotografií

K ožehavému tématu repatriací, v tomto případě návratu afrických artefaktů do zemí svého původu, však autoři přistoupili nepříliš vhodným způsobem. Hlavní hrdinka je totiž krade z muzeí, což zkrátka není způsob, jakým se repatriace řeší.

I když některá západní herní média hru před vydáním vynášela do nebes (moje nejočekávanější hra – Gamespot; jediná hra o loupežích, ve které jsem se, kdy cítil jako opravdový mistr zloděj – The Gamer), hráči nešetřili kritikou. Prakticky všechny trailery na YouTube mají výraznou převahu palců dolů.

Relooted

Relooted

A zatímco podle zastánců je hra „antirasistická“, protože napravuje křivdy z koloniální éry, podle kritiků je naopak rasistická vůči bělochům a stereotypizující (černoch krade). Další se vysmívají herní náplni, což je zejména parkurová akce s artefaktem v ruce. Vlastní téma repatriací je složité, protože některé artefakty byly v dané době koupeny nebo získány jako dar, připomínají další.

Chleba se ovšem vždycky láme až při vydání, a jak se zdá, skupina, na níž tvůrci cílili, je buď velmi malá, nebo se na ně vykašlala. Hru totiž po vydání hrálo v jeden moment na Steamu souběžně pouhých 57 hráčů, což je naprostý propadák i s přihlédnutím k tomu, že vyšla v předplatném Game Pass.

Relooted

Relooted

Herní náplň má dvě fáze. Nejprve je třeba si dané místo pomocí dronu obhlédnout a připravit, například posunutím stolu ke dveřím, které se v případě spuštění alarmu seshora zavírají. Poté následuje vlastní krádež a parkurová akce, při níž je třeba z objektu v časovém limitu uniknout. Kvality hry můžete posoudit sami, na Steamu je demo.

Vstoupit do diskuse
Témata: muzeum, Steam

Nejčtenější

Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli

Megan Foxová (New York, 18. května 2023)

V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...

Válka je pořád stejná, ale postapokalyptický Fallout se změnil k nepoznání

Fallout 76

Podívejte se, jak se v průběhu let měnila známá herní série Fallout, která se odehrává ve světě po jaderné válce. První díl vyšel už před téměř třiceti lety. Hráli jste ho také? Série se od té doby...

Hráli jste je? Mezi prodejní trháky PlayStationu 5 se vloudilo překvapení

Stellar Blade

Letos to bude už šest let, co se PlayStation 5 dostal na trh a zatím to vypadá, že jej ještě čeká pěkných pár herních hitů. Jak vypadá aktuálně seznam nejprodávanějších na PlayStationu 5? Možná...

Vzpomínám na všechny své bývalé milenky. Z videoher

Leisure Suit Larry

Včerejší svátek zamilovaných v nás vyvolal melancholickou náladu a jelikož se herní průmysl teprve pomalu probouzí ze zimního spánku, rozhodli jsme se využít tuto příležitost k nostalgii....

Zavraždil expřítelkyni, ale litoval jediného: že si nezahraje GTA 6

Grand Theft Auto 6

Realita dopadla tvrdě na muže z Velké Británie poté, co ho zatkli za vraždu jeho expřítelkyně. Zhroutil se nikoliv kvůli tomu, že by svého činu litoval, ale proto, že si z vězení nebude moci zahrát...

Antirasistická hra, v níž parta černochů vykrádá muzea, naprosto propadla

Relooted

Je krádež, když si berete zpět to, co bylo ukradeno? Téma repatriací otvírá africká hra Relooted, jejíž hrdinové vykrádají západní muzea. Hra se nesetkala s příliš pozitivní odezvou už při svém...

16. února 2026 0

Vzpomínám na všechny své bývalé milenky. Z videoher

Leisure Suit Larry

Včerejší svátek zamilovaných v nás vyvolal melancholickou náladu a jelikož se herní průmysl teprve pomalu probouzí ze zimního spánku, rozhodli jsme se využít tuto příležitost k nostalgii....

15. února 2026 8

Jindřich konečně mluví česky. Kingdom Come na konzolích prokouklo

Kingdom Come: Deliverance

První Kingdom Come: Deliverance se dočkalo na konzolích vylepšené verze. Ačkoliv nejde o remake ani remaster, na PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S se odemkla lepší grafická nastavení a dorazila sem...

14. února 2026 2

Ohlédnutí za Metal Slug Tactics: když se z ryzí akce stane taktická strategie

Metal Slug Tactics

Pokračovatel známé značky nabídl zajímavé taktické hrátky v roguelite kabátku, ale také značnou nevyladěnost běhu hry. Kvůli tomu by si klidně mohl vysloužit změnu titulu, aby pak více korespondoval...

14. února 2026 0

PlayStation ukázal chystané novinky. Nepřekvapil, ale rozhodně ani nezklamal

Venus Vacation PRISM – DEAD OR ALIVE Xtreme

Společnost Sony si na čtvrteční noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během níž hráčům ukázala nadcházející herní hity. Majitelé playstationů se mohli pokochat ukázkami ze...

13. února 2026  2:32,  aktualizováno  8:41 4

Streamer vydělal pohádkové peníze za pouhých dvanáct hodin práce

Streamer Félix Lengyel aka xQc

Že si ti nejznámější streameři a influenceři přijdou na pěkné peníze, není žádným tajemstvím. Přesto vás možné překvapí, kolik si za jeden dlouhý stream vydělal xQc, vlastním jménem Félix Lengyel.

13. února 2026 18

Nové povolání Warlock míří hned do tří her Diablo

Diablo II: Resurrected- Reign of the Warlock

Blizzard u příležitosti třicátého výroční značky Diablo odhalil nové povolání Warlock. To zamíří hned do tří her.

12. února 2026  10:29 1

Vyzkoušejte Phonopolis, novou českou hru od tvůrců legendárního Machinaria

Phonopolis

Fanoušci českého studia Amanita Design, které stojí za oblíbenými hrami jako Machinarium či Pilgrims, mohou na počítačích otestovat připravovanou novinku Phonopolis.

12. února 2026  9:30 1

Hráli jste je? Mezi prodejní trháky PlayStationu 5 se vloudilo překvapení

Stellar Blade

Letos to bude už šest let, co se PlayStation 5 dostal na trh a zatím to vypadá, že jej ještě čeká pěkných pár herních hitů. Jak vypadá aktuálně seznam nejprodávanějších na PlayStationu 5? Možná...

12. února 2026 3

RECENZE: Dragon Quest VII Reimagined je nádherný, ale až příliš rutinní

60 %
Dragon Quest VII Reimagined

Pokud patříte mezi fanoušky JRPG žánru, dost možná vám udělá radost předělávka čtvrt století starého hitu z dílen Square Enix, která je však v mnoha ohledech velice staromilská. Nakolik je to dobře,...

PS5
12. února 2026 1

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

RECENZE: Monstra v Reanimal jsou pořádný fujtajbl, ale i tak jsme se nebáli

70 %
Reanimal

Autoři Little Nightmares se s novinkou Reanimal vydali na vlastní pěst budovat novou značku. A ačkoli titul na první pohled působí jako Little Nightmares v novém pojetí, výsledek je hra plná...

PC
11. února 2026 0

Vyzkoušeli jsme relaxační simulátor života Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Frankfurt nad Mohanem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Vypravili jsme se do evropské centrály Nintenda v Německu vyzkoušet připravovaný spin-off pokémonů, který láká na poklidnější hratelnost bez soubojů.

11. února 2026 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.