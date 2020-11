Proč lidé vracejí hry? Vývojáři se podělili o nejzábavnější vysvětlení

Možnost vrátit zakoupenou hru, pokud jste v ní nestrávili více než dvě hodiny, je skvělá vlastnost digitálních obchodů. Ano, vývojáři kratičkých titulů sice riskují, že jim pár „vyčůránků“ bude vracet hru, i když ji předtím stihli dohrát, na druhou stranu tato funkce vzala vítr z plachet pirátům. Dnes už není jediný morálně obhajitelný důvod, proč by někdo měl stahovat hry nelegálně – na vyzkoušení základních mechanismů či otestování optimalizace dvě hodiny bohatě stačí.

Vývojáři Gone Home asi refundace moc rádi nemají. Jejich hru lze totiž dohrát pod dvě hodiny.

Přestože je samotná refundace automatický proces, kdy systém do 14 dnů od zakoupení vyhodnotí, jestli jste nehráli příliš dlouho, je v něm i kolonka na vyplnění osobního názoru. A někteří lidé k ní přistupují vskutku kreativně.

Herní analytik Simon Carless proto skrze svůj pravidelný sloupek na webu Gamasutra vyzval nezávislé vývojáře k tomu, aby se podělili o ty nejzajímavější. A je to docela vtipné počtení.

„Je to příliš chytlavé, to by pro mě mohl být problém,“ je sice pozitivní recenze, přesto autoři karetní hry Ancient Enemy od jejího autora nedostali ani korunu.

Podobným způsobem někdo odmítl i pinballový dungeon (vážně!) Roundguard: „Nemůžu si ospravedlnit další ztrátu sociální života, a to ani když venku řádí ten zas... virus.“

To zhodnocení „Raději bych strčil koule do roztaveného železa, než abych hrál tohle“ si vývojáři Getting Over It with Bennett Foddy asi za rámeček nedají.

Argument „Měl jsem rád Frog Detective 2, ale Tange Tower se mi nelíbí“, je sice zajímavý, ale vzhledem k tomu, že jde o hry různých žánrů, si z něho vývojáři žádné ponaučení asi nevezmou.

Vysvětlení „Pardon, chtěl jsem to darovat kamarádovi, ne si to koupit pro sebe. Moc vína.“ je opravdu ze života. Kéž by všechna opilecká rozhodnutí šla tak snadno vzít zpátky, že?

Tento uživatel se k alkoholismu sice nepřiznal, jeho rozhodovací proces však také evidentně neprobíhal s čistou hlavou: „Nikdy bych neřekl, že mi může hra s lootboxy připadat zábavná, ale přesto jsme teď v téhle situaci.“

Daniel Gubal, autor zajímavě vypadající postapo budovatelské strategie Endzone - A World Apart, zveřejnil důvod, který je asi tím vůbec nejčastějším: „Impulzivní nákup, omlouvám se. Už tak mám milion dalších her ve svém pořadníku.“

A jak jste na tom vy?