EA mají zápis v Guinnessově knize rekordů, za rámeček si ho nedají

Star Wars: Battlefront 2 vstoupil do učebnic jakožto dokonalá ukázka toho, jak nemá vypadat vydání ambiciózní hry. I když jde o vynikající střílečku, od fanoušků se dočkala jen kritiky a posměchu. Na vině byl její nešťastný obchodní model opírající se o mikrotransakce, jaké známe spíše z vydřidušských pay 2 win her pro mobilní telefony.

To je on, nejhůře přijatý příspěvek v historii Redditu.

Lidé si rychle spočítali, že by museli strávit hraním tisíce hodin, aby se jim otevřel plný přístup ke všemu vybavení a hrdinům, které Battlefront obsahuje. Pokud by tedy nechtěli vytáhnout kreditku a vše si koupit. Pár dnů před vydáním se za to na autory snesla drtivá vlna kritiky, především na sociální síti Reddit.

Ještě než vývojáři z Electronic Arts nadobro kapitulovali a mikrotransakce z Battlefrontu úplně odstranili, pokusili se nejprve svůj postoj obhájit. V krátkém příspěvku naštvaným hráčům sdělili, že účelem tohoto obchodního modelu není vyždímat z fanoušků co nejvíce peněz, ale přinést jim pocity „hrdosti a úspěchu“ z odemykání různých hrdinů.

Co si o této vzletné formulaci hráči myslí, vyjadřuje 683 tisíc negativních hodnocení, které si příspěvek k dnešnímu dni vysloužil. Výjimečného čísla si povšimli i autoři slavné Guinessovy knihy rekordů, a tak je v jejím posledním vydání příspěvek uveden jakožto nejméně oblíbený v historii Redditu (viz příspěvek od uživatele s přezdívkou -amsha-).

Kdyby lidé z Electronic Arts chtěli, mohou si tento titul vystavit třeba vedle dvou „ocenění“ za nejméně oblíbenou společnost v USA, kterou vyhráli v letech 2012 a 2013.