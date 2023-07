Hráči Cyberpunku protestují obrázky svých nahatých avatarů

Kolem sociálních sítí je v poslední době hodně rušno. Elon Musk mění svůj Twitter k nepoznání a spousta jeho dřívějších fanoušků raději utíká na nově vzniklou konkurenci Threads. Radikálními změnami prošel nedávno i Reddit s více než miliardou a půl aktivních uživatelů měsíčně, když se společnost rozhodla zásadně změnit způsob, jak k jejímu obsahu mohou lidé přistupovat.

Jestli bylo omezení aplikací třetích stran správné, nebo ne závisí na úhlu pohledu, každopádně to byla veliká změna. A lidé změny nemají rádi. Živelně proto vznikly bojkoty, petice a protesty, během nichž mnohdy nebylo možné stránku používat v plném rozsahu služeb, na jaké byli lidé zvyklí.

Dnes už se situace výrazně uklidnila (aniž by Reddit ze svých záměrů nějak výrazně ustoupil), vztah mezi uživateli a vedením společnosti je však stále na bodu mrazu. Důkazem mohou být správci populárního kanálu r/cyberpunkgame sdružujícího více než milion fanoušků videohry Cyberpunk 2077 (viz naše recenze).

Ti totiž nově označili celý svůj kanál zkratkou NSFW, což naznačuje, že se v ní návštěvníci mohou setkat s obsahem, který by si rozhodně neměli prohlížet během polední pauzy v práci. Jednodušeji řečeno porno. Jenže správcům Redditu se tato změna nelíbí, protože to znamená výrazné omezení návštěvnosti. Moderátory tedy vyzvali, aby status skupiny vrátili do původního stavu, jak fungoval v posledních letech. Zaklínají se přitom tím, že prý teď dochází k matení uživatelů, pravděpodobnějším důvodem je však pokles příjmů z reklamy.

Moderátoři diskuse však žádnou změnu dělat nehodlají a argumentují tím, že Cyberpunk 2077 jako takový je stejně až od osmnácti. A aby o tom snad nebylo pochyb, přispěvatelé se začali předhánět v tom, kdo o tom podá víc důkazů. Dříve podnětné diskusní fórum je teď přeplněné postavičkami nahých hráčských avatarů, sexuálních scén ze hry i seriálu, ale i vlastní fanouškovské tvorby. Hlavní moderátor skupiny tak nakonec musel do hlavičky skupiny připojit prosbu, aby lidé ze hry nedělali laciné porno.

Pomůže erotický protest něčemu? Skoro určitě ne, šéf Redditu Steve Huffman už v minulosti ukázal, že nátlakové akce ho příliš nedojímají. Minimálně vývojáři CD Projektu z toho však mohou mít radost. Díky zabudovanému fotorežimu a uživatelským modifikacím se tak naplno ukazuje propracovanost jejich hry, a to i v oblastech, na které oni sami z pochopitelných důvodů příliš reklamu dělat nemohou. Již brzy navíc plánují vydat datadisk...