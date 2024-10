Bude se dojit. Kovbojka Red Dead Redemption vyjde konečně i na PC

Další vyostřená situace ohledně zákazů modifikací se točí okolo nově vydané PC verze God of War Ragnarok. Na hru vznikla modifikace, která upravuje barvu pleti jedné z postav. Tu však portály...

Kontroverze prodává, vývojáři her o sexuálním násilí se však přesvědčili, že i pokleslá kultura má jisté hranice. Vizuální novela Rape Day o sériovém vrahovi, který v nemrtvými zamořeném světě...

Češi chtějí přinést AI revoluci do her. Občas jsme se nestačili divit

Ve vývoji her jsme došli do bodu, kdy máme strhující grafiku i pohlcující zvuk. Dokonce už díky haptické odezvě můžeme hry i cítit a s virtuální realitou se do nich doslova ponořit.