Strategie Red Chaos se odehrává po jaderné válce, sází na nostalgii

Ondřej Zach
  11:28
Ani jaderná válka nevedla k novému řádu, v němž by lidé žili v míru. A tak tu máme opět dvě znepřátelené strany, budování základny, trénování jednotek a válčení tak, jak si ho mnozí pamatují z éry Command & Conquer.

Z her už samozřejmě dávno víme, že válka je pořád stejná. Také v případě příběhu strategie Red Chaos: The Strict Order došlo k ničivé jaderné válce. Nedotčeno zůstalo jen jediné místo známé jako Zelená země. Právě zde měl začít nový svět, ale nedopadlo to. Mocní se stali ještě mocnější a začali vládnout tvrdou rukou. A tak započal nový konflikt, tentokrát mezi režimem Iron Hand a hnutím odporu.

Red Chaos: The Strict Order
Red Chaos: The Strict Order
Red Chaos: The Strict Order
Red Chaos: The Strict Order
32 fotografií

Red Chaos se označuje za moderní strategii odehrávající se v reálném čase, zároveň se ovšem odkazuje na legendární díla z devadesátých let. Náplň je klasická: hráči budují základnu, trénují jednotky a válčí, a to na zemi i ve vzduchu. A dojde i na super zbraně.

„Důraz je kladen na rozsáhlé bitvy, ve kterých se střetávají celé armády. Vybudujte si mohutnou základnu nebo zaútočte rychle, abyste přelstili svého protivníka. Díky mnoha taktickým a strategickým přístupům je volba na vás,“ lákají tvůrci.

Red Chaos: The Strict Order

Red Chaos: The Strict Order

Red Chaos aktuálně vstoupil do předběžného přístupu na Steamu, v němž pobude zhruba rok. Obě frakce jsou hratelné, k dispozici jsou tutoriálové mise, skirmish i multiplayer. Tvůrci pracují na vyvážení hry, sub-frakcích, dalších mapách a také příběhové kampani. Pořízení vyjde na v přepočtu zhruba 500 korun.

Red Chaos: The Strict Order není jediná hra, která se snaží navázat na éru real-time strategií z devadesátých let. Už před pár lety vyšla povedená sada Command & Conquer Remastered Collection, letos zabodoval Tempest Rising. Naproti tomu Stormgate se bývalých zaměstnanců Blizzardu se ale potýká s problémy. A nedávno jsme psali o Dying Breed, které skládá poctu C&C včetně béčkových filmečků.

Command & Conquer Remastered Collection

Tempest Rising

Stormgate

Dying Breed

