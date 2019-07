Rebellion o exkluzivitě pro Epic: Vezmeme si jejich peníze, děkujeme pěkně

Za poslední rok si Epic pro svůj digitální obchod s hrami zařídil nespočet exkluzivních titulů, které vyjdou oproti konkurenčnímu Steamu s výrazným časovým předstihem (nejčastěji jeden rok). Za tu dobu už jsme od vývojářů slyšeli řadu „výmluv,“ proč ke spolupráci přistoupili.

V Rebellion se řídí pořekadlem "hloupý kdo dává, hloupější, kdo nebere".

Zpravidla to bývají obsáhlá pojednání o tom, že jim tato smlouva umožní další rozvoj a vydání hry v lepší podobě, a tak jde vlastně o pozitivní věc pro všechny zúčastněné. Větší podíl ze zisku (88 % z Epicu oproti 70 % ze Steamu) je samozřejmě lákavý, hlavním důvodem je však ve většině případů především nasmlouvaná fixní částka, kterou Epic za exkluzivitu zaplatí bez ohledu na následné prodeje. Například u očekávané strategie Phoenix Point se mluví o dvou milionech dolarů.

Zakladatelé dnes už legendární firmy Rebellion bratři Kingsleyové však na konferenci Develop: Brighton důvody, proč jejich chystaná Zombie Army 4 vyjde jako další z mnoha exkluzivit Epicu, řekli takříkajíc na „plnou hubu“ bez jakýchkoliv příkras.

„Obecně bychom raději vydávali bez exkluzivit, ale rozumíme aktuální pozici Epicu a čistě upřímně platí extrémně dobře (doslova „paying through the nose“), aby svůj obchod vybudovali. Všechna čest, je to fantastické a my si nějaké jejich peníze rádi vezmeme, děkujeme pěkně,“ řekl na rovinu Jeremy Kingsley (via Gamesidustry).

Vývojáři samozřejmě počítají s tím, že tento krok spoustu fanoušků naštve, ale také doufají, že většinu lidí zajímá samotná hra, nikoli její distribuční platforma.

Nutno říct, že záměrně béčková hra Zombie Army 4 asi nebude tím důvodem, který by některé stále nespokojené hráče donutil Epic Store nainstalovat. Na druhou stranu je dost pravděpodobné, že díky tomuto kroku netratí, protože v Epic Store bude daleko lépe vidět než na přeplněném Steamu (viz náš starší článek).