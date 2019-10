V chystané hře Rebel Inc. budete obnovovat válkou zdevastovanou zemi

V počítačových hrách už bylo díky našemu usilovnému kvedlání myší či gamepadem vybojováno nespočet válek. Jenže zamysleli jste se nad tím, co se asi s herními světy dělo poté, kdy padl poslední nepřátelský voják a vy jste dokoukali závěrečné titulky? Chystaná hra Rebel Inc. si klade za úkol ukázat, že utichnutím střelby jen začíná další, v mnohém daleko obtížnější práce – postavit válkou zničenou zemi opět na nohy.



Vydavatelství Ndemic Creations na sebe před pár lety upozornilo vynikající strategií Plague Inc., ve které jste se stali zhoubným virem, jehož úkolem bylo smést lidstvo z planety země. Hodně černý námět, nicméně díky až vědeckému přístupu nesmírně zajímavý produkt, který nastolil hodně kontroverzní otázky. A přesně to samé chce studio zopakovat i v Rebel Inc.

Autoři se do veliké míry inspirovali poválečným vývojem v Afghánistánu, dokonce spolupracovali s afghánským velvyslancem v Británii, aby jejich hra byla co nejrealističtější. Budete tak muset řešit neskonalé množství problémů: od hygieny přes vzdělání, přijímání zahraniční pomoci až po bouřící se obyvatelstvo napojené na různé frakce.



Ne, opravdu nečekejte žádný poklidný tycoon, ve kterém vyskakují nové budovy jako houby po dešti. V Rebel Inc. budete volit jen menší zlo a snažit se hlavně o to, aby země znovu neupadla do krvavých bojů. Frostpunk proti tomuto bude optimistickou utopií.

Hra už před nějakou dobou vyšla na mobily, Steamová verze bude hotová příští rok. V tuto chvíli si ji však již můžete vyzkoušet v předběžném přístupu, chybí tam však příběhová kampaň.