Autoři jedné z nejkontroverznějších playstationových exkluzivit končí

Společnost Meta, dříve Facebook, ukončila provoz vývojářského studia Ready at Dawn. To v roce 2003 založili veteráni z Naughty Dog a Blizzard Entertainment, jejich produkce byla ovšem z počátku velmi skrovná, protože se zabývali především porty playstationových značek jako Dexter, Okami nebo God of War na přenosnou konzoli PSP.

Série Lone Echo byla povedená, prodeje her na VR jsou ale malé.

Vrcholem jejich kariéry je bezesporu vlkodlačí akční hra The Order: 1886 z roku 2015, jedna z nejlépe vypadajících exkluzivit konzole PS4. Jen málokterý titul dokázal hráče tak rozdělit, jedni oceňovalli její unikátní svět a atmosféru, jiným vadila přílišná lineárnost a především na svoji dobu velmi krátká doba hraní cca 7 hodin. Tehdy lidé ještě měli rádi své hry dlouhé (více viz naše dobová recenze).

Každopádně The Order se prodejním hitem nestal, zvažované pokračování bylo stornováno a Ready at Dawn se přeorientovali na tvorbu her pro virtuální realitu. Dvoudílná série Echo se celkem povedla a zaujala společnost Meta, která nutně potřebuje obsah pro své VR brýle Occulus. Pod jejich křídly ovšem už nic nevydali a v srpnu letošního roku Ready at Dawn nadobro končí.

Je to smutné, ale tato zpráva asi jen těžko udělá takové vlny, jako když před pár měsíci Bethesda zavřela Arkane Austin a Tango Gameworks (viz náš článek).