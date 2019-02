Digitální obchod s hrami od společnosti Razer na konci února skončí

Digitální obchod s hrami je lukrativní trh, a tak není divu, že se dosud dominantnímu Steamu snaží mnozí konkurovat.

Hráči dnes dští síru na nový Epic Game Store, kterému se podařilo vyjednat řadu exkluzivních smluv o distribuci a to včetně takových hitů jako Metro: Exodus nebo The Division 2 (viz náš článek), jenže ruku na srdce: jak jinak se dá konkurovat 14 let zavedenému obchodu, který má v počítači nainstalovaný většina PC hráčů? Čistě jen výhodnějšími cenami to rozhodně nejde, jak se nyní přesvědčila i společnost Razer, známá jinak především jako výrobce specializovaných herních periférií.



Razer Game Store nabízel zajímavé slevy, ale oblibu u hráčů si nevydobyl.

Jejich obchod Razer Game Store totiž na konci února skončí a to pouhých deset měsíců od svého otevření. Důvod sice oficiálně oznámený není, ale dá se předpokládat, že je to pro nezájem kupujících.

Razer Game Store přitom jen přeprodával klíče z obchodů Steam, Origin a uPlay, nevyžadoval vlastního aplikačního klienta a nabízel zákazníkům zajímavý věrnostní program a časté slevové akce. Zákazníci o zakoupené hry samozřejmě nepřijdou, ale od 1. března již obchod nebude přijímat žádné nové objednávky.