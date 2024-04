Vrací se Rayman, ale zase ne tak, jak bychom si přáli

Deskovka se jmenuje jednoduše Rayman the Board Game a tvůrci ji popisují jako epický závod, v němž se hrdinové musí vyhýbat překážkám a zachránit národ Teensies.

Rayman the Board Game

Hra je určena pro dva až pět hráčů ve věku minimálně sedm let. Na pulty obchodů zamíří ve třetím čtvrtletí letošního roku. Dále už víme jen to, že ji kutí zkušený designér Maxime Tardif (Earth, Mini DiverCity a další) ve spolupráci se studiem Flyos.

Na tomto místě nelze nevzpomenout, že poslední regulérní díl Raymana nazvaný Rayman Legends vyšel před více než deseti lety. Ubisoft se totiž postupně přeorientoval na velké hry s otevřenými světy a sní o vlastní live service hře, která mu bude generovat pohádkové peníze jako Fortnite.

A ačkoliv se zdá, že se v oblasti menších her blýská na lepší časy, lednový Prince of Persia: The Lost Crown nebyl, zřejmě i kvůli nadsazené ceně, komerčně úspěšný a očekávaní nenaplnila ani předloňská strategie Mario + Rabbids Sparks of Hope. Uvidíme, jak si povede The Rogue Prince of Persia, který v květnu zamíří na Steam.