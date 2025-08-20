Pormanove zemřel podle francouzských médií v noci ze 17. na 18. srpna. Ačkoliv první zjištění naznačují, že ke smrti vedlo vyčerpání pramenící ze streamovacího maratonu, pobouření vyvolalo chování jeho parťáků streamerů.
Na internetu se objevují klipy, v nichž byl Pormanove dlouhodobě ponižován. Ačkoliv streamoval i hry, „zábava“ měla spočívat také v jeho ponižování. V jednom z klipů ho kolegové mlátí s navlečenými boxerskými rukavicemi, v dalším do něj střílí z paintballové zbraně. Pormanove k jejich pobavení křičí bolestí.
Jean Pormanove byl dlouhodobě ponižován
A právě takové chování se chystají prošetřit francouzské úřady. „Smrt Jeana Pormanoveho a násilí, kterému byl vystaven, jsou naprosto otřesné. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Jean Pormanove byl po celé měsíce ponižován a týrán v přímém přenosu na platformě Kick,“ napsala na X Clara Chappazová, náměstkyně pro umělou inteligenci a digitální technologie.
„Probíhá soudní šetření. Celou záležitost jsem předala Arcomu (francouzský regulační úřad pro média) a nahlásila na Pharos (systém pro hlášení online obsahu). Také jsem kontaktovala odpovědné osoby platformy, abych získala vysvětlení. Odpovědnost online platforem za šíření nelegálního obsahu není volitelná: je to zákon. Tento typ selhání může vést k nejhoršímu a nemá místo ve Francii, v Evropě ani jinde.“
Kick podle BBC „naléhavě prošetřuje“ okolnosti smrti streamera. Komunitní pravidla platformy byla podle mluvčího „navržena tak, aby chránila tvůrce“, a Kick se „zavázal dodržovat tyto standardy na celé naší platformě“, dodal mluvčí.
Ale je to skutečně tak? Uživatelé připomněli, že francouzský účet Kicku loni používal obrázky streamera, na nichž je špinavý a zbitý, k propagaci zboží. Inkriminované příspěvky už ovšem nejsou dostupné, Kick je nyní smazal.