Ubisoft přejmenuje nové Rainbow Six, název Quarantine se nehodí

Když vývojáři Rainbow Six: Quarantine v roce 2019 oficiálně oznámili, byl ještě svět v pořádku. Chystaná sci-fi odbočka od jinak vážně pojaté taktické série se má soustředit na kooperaci tří hráčů, kteří v temných chodbách bojují proti lidem nakaženým jakousi mimozemskou infekcí.

Na internet už unikly první propagační obrázky s novým jménem hry.

Bohužel příchod covidu-19 udělal z této klasické sci-fi premisy nepříjemně aktuální téma a jelikož by Ubisoft rád hru vydal ještě letos, rozhodl se ji prezentovat v trochu jiném světle. Změnil název hry, slovo karanténa (Quarantine) v dnešní době slýcháme v nepříjemných souvislostech a asi se najde jen málo lidí, kterým by přišlo lákavé. Podle prvních oficiálních úniků by novým podtitulem mělo být slovo Parasite.

Pro Ubisoft není změna názvu v posledních měsících nic nového, loni kvůli potenciálnímu sporu se značkou energy drinků Monster změnil svoji hru Gods and Monsters na Immortals Fenyx Rising. Na její kvalitě se to nijak negativně neprojevilo, viz naše recenze.