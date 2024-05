Rainbow Six přichází na měsíční předplatné, fanouškům se to nelíbí

Multiplayerová akce Rainbow Six Siege zaznamenala nečekaný úspěch a od svého vydání v roce 2015 už nabrala přes čtyřicet milionů hráčů. V březnu letošního roku dokonce dosáhla nového rekordu na Steamu, když v jeden moment přilákala přes 200 tisíc hráčů najednou. Více než samotné počty hráčů však vydavatelství Ubisoft zajímá, jak si hra vede ekonomicky a zřejmě dospělo k názoru, že by Rainbow Six mohla vydělávat lépe.

Krátce po vydání to vypadalo, že Rainbow Six: Siege neuspěje. Nakonec se ho vývojářům podařilo zachránit.

Od nové sezony proto přichází se systémem měsíčního předplatného, které za 10 dolarů (cca 220 Kč) nabídne hráčům přístup k „prémiovému obsahu a exkluzivnímu vybavení,“ k němuž se jinak hráči nedostanou.

V herním světě nejde o nijak výjimečný krok, naopak – na podobném ekonomickém systému funguje úspěšně například Fornite. Jenže ten je zdarma, Rainbow Six se stále prodává za cca 450 Kč (aktuálně je ale na Steamu v šedesáti procentní slevě).

Royza @royzagaming New siege membership #r6 #r6siege #r6update #royzagaming

Oficiální oznámení předplatného se tak nesetkalo s pochopením, například na turnaji v Manchesteru ho hráči vypískali. Příliš potlesku se mu nedostává ani na sociálních sítích.

To ovšem ještě nemusí automaticky znamenat neúspěch. Obecně platí, že hráči nemají změny ve fungujících systémech rádi, navíc ještě není zcela jisté, kolik „muziky“ vlastně za své peníze dostanou. Každopádně platí, že pro občasné hráče, kteří příliš neřeší, jak jejich avatar ve hře vypadá, se toho ve výsledku moc nezmění.