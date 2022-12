Mistři filmových her nijak netouží po jejich neinteraktivních adaptacích

V době covidu prakticky neuběhl týden, abychom nepsali o nějakém herním zpoždění, letos bylo podobným evergreenem oznamování dalších a dalších seriálových adaptací populárních značek videoher. Na rovinu, už jsem se v tom sám tak trochu ztratil, ale jen tak spatra mě napadá, že jsem v posledních měsících psal v této souvislosti třeba o značkách Gears of War, Fallout, Horizon, Borderlands, Tomb Raider, Ghost of Tsushima, Gran Turismo a samozřejmě naposledy dneska i o The Last of Us od HBO.

Propojení her a filmů funguje, jen se to musí umět.

On je to vcelku pochopitelný trend výhodný pro všechny strany. Filmaři dostanou už hotový svět s miliony fanoušků, vývojáři zase šanci rozšířit povědomí o značce i mezi nehráče, a tak je potenciálně nalákat. Jenže jakkoliv jsme byli dříve za každou podobnou zprávu vděční, začíná toho být snad až příliš, protože těch skutečných klenotů, které by stály za zhlédnutí (z poslední doby například Edgerunners nebo Arcane), zatím příliš není. Většinou je to spíše jen vata a nastavovaná kaše.

Toho se přesně bojí David Cage ze studia Quantic Dream, které proslulo interaktivními filmy jako Heavy Rain, Detroit: Become Human nebo Beyond: Two Souls.

Black Mirror: Bandersnatch ukázal, jak má vypadat interaktivní film pro nehráče.

Zatímco studio na svých titulech pracovalo dlouhé roky a promýšlelo každý detail, uspěchaná rychloprodukce studií, která chrlí obsah kulometnou kadencí, by mohla naopak jejich značky poškodit. „Není to nutně něco, o co bychom aktivně usilovali,“ odpověděl proto Cage reportérovi japonské odnože magazín IGN na otázku, zdali by poskytli práva nějakému filmovému studiu.

Na druhou stranu ho však láká možnost tzv. interaktivní televize, jak dokázal předvést například Netflix v jedné z epizod populárního seriálu Black Mirror. „To je opravdu mainstream, jednoduchá možnost mluvit s nehráči, s kýmkoli, a dát jim přístup k možnosti změnit průběh příběhu na základě jejich rozhodnutí,“ všímá si známý režisér. Na druhou stranu obratem dodává, že žádný podobný projekt v dohledné době neplánuje. Veškerá pozornosti studia je upřena na výrobu Star Wars: Eclipse, jejichž datum vydání je však zatím v nedohlednu.