Zpátky do devadesátek. Vyšel vylepšený Quake II a přidává i nové mise

Není to poprvé, co Bethesda otevřela svůj bohatý katalog značek, který oprášila a za rozumné peníze vydala v nové verzi. V roce 2020 to byl geniální Doom 64, o rok později následoval ikonický Quake.

Bethesda aktuálně vypustila remaster druhého dílu, který je dostupný na PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 a PlayStation 5. Pokud si platíte předplatné Game Pass, je tam také.

Výčet novinek je očekávatelný: hra podporuje rozlišení až 4K, širokoúhlé zobrazovače, nabízí vylepšené modely, animace i chování počítačem ovládaných nepřátel. Bethesda dále vylepšila filmečky a samozřejmostí je i podpora hraní online a kompletní soundtrack od Sonic Mayhem.

Součástí jsou dále nejenom oba původní rozšiřující balíčky Mission Pack: The Reckoning a Mission Pack: Ground Zero, ale také kompletně nová kampaň a mapy do deadmatche Call of the Machine od MachineGames, tvůrců Wolfenstein: The New Colossus. Součástí vydání je také Quake II 64, který vyšel na Nintendo 64.

Zkrátka, vypadá to jako s péčí připravená definitivní verze. Take-Two by se se svým portem Red Dead Redemption mohlo inspirovat.