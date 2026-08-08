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Quake slaví třicet let novým rozšířením zdarma. A je to naprostá pecka

Ondřej Zach
Majitelé remasterované verze ikonické akce Quake se mohou pustit do bezplatného rozšíření Dawn of the Machine s hodinami nového obsahu.

Pět let starý remaster připomněl, proč má Quake co říci i po tolika letech. „Je to retro klasika, kterou by si měl nejenom zahrát, ale také celou dohrát úplně každý, kdo se považuje za správného hráče,“ napsali jsme v recenzi.

Quake: Dawn of the Machine
Quake: Dawn of the Machine
Quake: Dawn of the Machine
Quake: Dawn of the Machine
Quake: Dawn of the Machine
7 fotografií

Letos Quake oslavil 30. výročí, což se studio id Software rozhodlo oslavit novou, bezplatnou expanzí Dawn of the Machine, kterou připravili ve spolupráci se studiem MachineGames (nový Wolfenstein, Indiana Jones). A výsledek stojí za to.

Ranger uvázl v dimenzi nekonečné iluze – prožívá stále dokola tytéž násilné cykly. Cílem je najít a zničit zdroj těchto nočních můr. Těšit se můžete na 19 nových úrovní, což je velkorysá porce nového obsahu, dále nové variace zbraní i nepřátel. Runy odemykají nové cesty, objevit ovšem lze i trvalá vylepšení.

Tento projekt je dílem „Quake Clubu“ – skupiny nadšených zaměstnanců společnosti Machine Games, kteří ve svém volném čase vytvářejí mapy. Tato nejnovější verze je bezpochyby nejambicióznější ze všech tří epizod, které dosud vytvořili, a představuje upřímnou poctu odkazu této herní série, připomíná Digital Foundry.

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