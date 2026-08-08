Pět let starý remaster připomněl, proč má Quake co říci i po tolika letech. „Je to retro klasika, kterou by si měl nejenom zahrát, ale také celou dohrát úplně každý, kdo se považuje za správného hráče,“ napsali jsme v recenzi.
Letos Quake oslavil 30. výročí, což se studio id Software rozhodlo oslavit novou, bezplatnou expanzí Dawn of the Machine, kterou připravili ve spolupráci se studiem MachineGames (nový Wolfenstein, Indiana Jones). A výsledek stojí za to.
Ranger uvázl v dimenzi nekonečné iluze – prožívá stále dokola tytéž násilné cykly. Cílem je najít a zničit zdroj těchto nočních můr. Těšit se můžete na 19 nových úrovní, což je velkorysá porce nového obsahu, dále nové variace zbraní i nepřátel. Runy odemykají nové cesty, objevit ovšem lze i trvalá vylepšení.
Tento projekt je dílem „Quake Clubu“ – skupiny nadšených zaměstnanců společnosti Machine Games, kteří ve svém volném čase vytvářejí mapy. Tato nejnovější verze je bezpochyby nejambicióznější ze všech tří epizod, které dosud vytvořili, a představuje upřímnou poctu odkazu této herní série, připomíná Digital Foundry.