Quake Champions ruší free 2 play model. Po 9 letech je z něj placená hra

Quake Champions vyšel v předběžném přístupu před devíti lety. Ačkoliv na začátku byl přístup podmíněn jednorázovou platbou, tvůrci hru postupně připravovali na free 2 play model, na němž už hra při ostrém startu v roce 2022 plně fungovala. Díru do světa ovšem neudělala, ačkoliv minimálně na Steamu převládají kladná hodnocení.
Právě vydaná aktualizace 1.31 ovšem mění pravidla hry. Kromě nového obsahu, oprav a vylepšení totiž Quake Champions přechází na placený model. Pořízení nyní vyjde zhruba na 250 korun. Ze hry zároveň mizí battle pass, obchod, prémiová měna, loot boxy a další free 2 play prvky.
Studio id Software změnu nijak oficiálně nevysvětlilo. Fanoušci by však neměli doufat, že se bude hře dále věnovat. V seznamu změn se doslova píše, že „v tuto chvíli se neplánují žádné další obsahové aktualizace“.
Hru v posledních letech udržoval Adam Pyle, dlouholetý vývojář z id Software, který na internetu vystupuje jako SyncError. Propuštěn byl v červenci v rámci úspor herní divize Xbox, nakonec mu byla smlouva o měsíc prodloužena, aby dokončil právě patch 1.31.
Kdo někdy hrál free 2 play verzi na Steamu, získává plnou automaticky zdarma. Komplikovanější to budou mít pouze ti, kteří hru mají z Microsoft Store. Z tohoto obchodu byla hra stažena, převod na Steam se realizuje přes propojení účtu Bethesda se Steamem.