Figurku Assassin’s Creed Shadows stáhli z prodeje kvůli „necitlivému designu“

Česká vyšívaná hra a další poklady. Vybíráme zajímavé demoverze

Na Steamu je v plném proudu festival demoverzí Next Fest a my jsme prošli stovky her dlouhý seznam a vybrali pár z nich, které nám padly do oka. Asi nejvíce nás zaujala chystaná česká hra Scarlet...