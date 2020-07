PUBG slaví 70 milionů prodaných kopií, režimu battle royale ale už nevládne

PUBG nebyl první úspěšnou battle royale hrou na trhu, ale byl to právě on, kdo tento dnes tolik populární herní režim dostal do mainstreamu (viz naše recenze). Už to jsou tři roky, kdy vzal herní průmysl útokem a ze svého hlavního designéra Briana Greena udělal přes pár nocí velmi bohatého člověka.

PUBG se bere daleko vážněji než konkurenční Fortnite a Apex Legends.

Fenomenálních prodejů si samozřejmě rychle povšimla konkurence a především Fortnite od Epicu na pohled daleko vážnější PUBG brzy převálcoval. Z plánovaného soudního sporu kvůli porušení autorských práv na battle royale nakonec sešlo a od té doby se hra, které už celým názvem PlayerUnknown’s Battlegrounds nikdo dávno neříká, potýká s pomalým odlivem hráčů.



Stále se však může pochlubit famózními čísly. Podle Steamcharts hru hraje každý měsíc na PC přes půl milionu hráčů, k tomu je pak potřeba připočítat i mimořádně úspěšné konzolové a mobilní verze. Na rozdíl od Fortnite není k dispozici zadarmo, ale i dnes se prodává za přibližně 800 Kč.