Romeo a Julie po indicku. Veliká herní láska skončila nešťastně

Sedmadvacetiletá Saleema a dvaadvacetiletý Sachin se poznali při hraní populární hry PUBG (viz naše recenze). Ze začátku to vypadalo na klasické virtuální přátelství, které nikdy nepřesáhne online svět, ostatně on je z Indie a ona z Pákistánu. Navíc tou dobou už vdaná a se čtyřmi dětmi na krku.

První rande v kině je klišé, co takhle pár kol battle royale stříleček?

Jenže manželství mělo k idylce daleko, než se partner odstěhoval za prací do Saúdské Arábie, tak ji prý bil, doma už se neukázal několik let. Osamělá žena tak v době covidu našla útěchu alespoň ve hraní slavné battle royale střílečky, kde prý trávila dvě až tři hodiny každý den. Přátelství se prohlubovalo, aby nebyli odkázáni jen na prostředí počítačové střílečky, tak si časem vyměnili telefonní čísla a po několika letech se dohodli i na osobním setkání.

K němu došlo v Nepálu a bylo úspěšné. Až tak moc, že se Saleema rozhodla, že si Sacheema vezme a nastěhují se k sobě. Jenže k jejich smůle něco takového není v této části světa úplně snadné.

Mladá žena prodala svůj skromný pozemek, sbalila všechny děti a vydala se do Indie. Pár si pronajal malý byt v malém (tedy malém na indické poměry, má cca 14 000 obyvatel) městě Rabupura a vydal se za místním právníkem zjistit, jaké mají možnosti svůj svazek legalizovat. Jenže k jejich smůle byl právník uvědomělým občanem a jakmile zjistil adresu jejich dočasného útočiště, vše nahlásil na policii, která se tak na Twitteru mohla pochlubit dalším úspěšně vyřešeným případem:

UP POLICE @Uppolice Zero Tolerance Against Crime -अवैध रूप से गौतमबुद्धनगर में रह रही पाकिस्तानी महिला व उसको संरक्षण देने वाले 02 अभियुक्तों को @noidapolice द्वारा गिरफ्तार कर कब्जे से गर्वनेट ऑफ पाकिस्तान नैशनल डाटाबेस एंड रजि0अथारिटी मिन्स्ट्री ऑफ इन्टीरियर सूची व पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। https://t.co/Pp0e4Yjxht oblíbit odpovědět

Saleema se provinila nelegálním vstupem do země, Sachin a jeho otec jsou pak obviněni z přechovávání „nepřítele.“ V Indii je manželství mezi různými náboženskými skupinami zakázáno, Saleema je muslimka a Sachin hinduista.

Osud Seemy a Sachina obletěl celý svět.

Za tyto prohřešky jim hrozila pokuta a dokonce i pobyt ve vězení. Nakonec tento příběh ale možná ještě bude přeci jen mít šťastný konec. Nešťastný osud milenců totiž vzbudil veliký zájem veřejnosti a to i za hranicemi Indie. Soud je zatím vyšetřuje na svobodě, protože Saleema slíbila, že spolu se svými dětmi přijme jméno i víru svého manžela. Než ovšem dojde k finálnímu verdiktu, nesmí opustit zemi.

Situaci ještě může zkomplikovat bývalý manžel, který indické úřady požádal o její vrácení do země, Saleema se ovšem brání, že už se s ní dříve rozvedl po telefonu.

Co se střílečky PUBG týče, má už asi své nejlepší dny za sebou, spousta lidí jí utekla ke konkurenci v podobě Fortnite, Apex Legends a Call of Duty Warzone. Přesto se stále najdou desítky tisíc lidí, kteří ji každý den hrají a vývojáři pravidelně přinášejí nový obsah.