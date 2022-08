Bude to zase hit? Autoři slavného PUBG chystají novou hru

Je to už téměř pět let od momentu, kdy online střílečka PlayerUnknown’s Battlegrounds obrátila herní svět naruby. Z okrajového žánru battle royale, který tradiční střílečky obohatil o prvky her na přežití, udělal zábavu pro masy a jeho popularita díky hrám jako Fortnite, Apex Legends nebo Call of Duty: Warzone přetrvává dodnes.

Korejské fantasy působí originálně aneb jde to i bez elfů a trpaslíků.

Designér Brendan Greene naštěstí neusnul na vavřínech (ani nepropadl depresi jako autor Minecraftu Markuss „Notch“ Persson) a tak svůj talent obrátil novým směrem. Kromě toho, že chce posunout měřítko stříleček o několik řádů výš, než je dnes standardem (viz náš článek), neláme hůl ani nad „překonanými“ hrami pro jednoho hráče.

Těžko říct, jak moc se bude osobně podílet na vývoji nově oznámené fantasy hry, ale už jen jeho spojení s čerstvě oznámeným titulem je dostatečným důvodem zpozornět.

Zatím bezejmenná novinka se bude odehrávat ve světě úspěšné korejské fantasy série spisovatele Lee Jong-da Ptáček, který pil slzy. Ta sice na Západě není moc známá, to se ovšem do vydání hry, jejíž vývoj teprve začíná, může změnit. Ostatně asijská fantastika je díky Liou Cch’-Sinovi a jeho Problému tří těles aktuálně v kurzu, takže není vyloučené, že se dočkáme i českého vydání.

Bohužel, kromě samotného oznámení a dvou celkem hezkých konceptuálních obrázků o hře zatím oficiálně nevíme vůbec nic a tak nezbývá než čekat.