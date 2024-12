Posune zase herní průmysl? Autor PUBG experimentuje s virtuální planetou

PlayerUnknown’s Battlegrounds nebyly první ani nejlepší hrou žánru battle royale, z nějakého důvodu ovšem z tohoto do té doby dosud okrajového žánru udělaly absolutní mainstream (viz naše recenze).

Demoverzi Preface si můžete vyzkoušet zadarmo. Otázkou je, proč byste to chtěli dělat.

Premisa hry byla jednoduchá – na začátku je sto lidí shozeno z letadla nad neobydleným ostrovem, přežít může jen jeden. Kromě padáku nemá u sebe nikdo žádné vybavení, navíc se postupem času zmenšuje herní mapa, kdo zůstane příliš dlouho mimo vytyčené hranice, zemře.

Desítky miliony prodaných kopií udělali z autora hry Brandana Greena boháče a daly mu tím absolutní tvůrčí svobodu. Ani ne padesátiletý vizionář vidí budoucnost hraní v obrovských umělou inteligencí generovaných světech, které by daly hráčům nekonečné možnosti (viz náš článek). Po letech vývoje nyní konečně ukázal, co těmi vzletnými slovy skutečně myslí a vydal demoverzi své nové hry Preface: Undiscovered World (odkaz).

I když tedy hry… v tuto chvíli nejde o nic jiného, než virtuální svět rozlohy planety, ve kterém ovšem můžete maximálně tak chodit.

Ani to však díky nepříliš dobré grafice není nijak extra povznášející, takže se člověk musí ptát, proč něco tak syrového vůbec nabízí široké veřejnosti. Však také reakce na Steamu nejsou nijak nadšené, jen 32 procent uživatelů udělilo kladné hodnocení s tím, že v tomto prototypu vidí větší potenciál. Ten zbytek poukazuje na to, že podobných generátorů krajiny existuje spousta a zatím žádný se nedokázal kvalitativně přiblížit „ručně“ modelovaným krajinám.

Tak uvidíme, ale v nejbližší době to na nějakou zásadní revoluci ještě nevypadá.