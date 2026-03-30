Mrtvý dřív, než se narodil. Spinoff hitu PUBG nečekaně zařízli

Ondřej Zach
  14:38
Opět se ukazuje, že slavné jméno v názvu hry není automaticky zárukou úspěchu. Taktická akce PUBG Blindspot končí necelé dva měsíce po vydání v předběžném přístupu.
PUBG Blindspot

PUBG Blindspot | foto: Krafton

PUBG Blindspot byla shora viděná taktická akce, v níž se hraje pět na pět. Sázela na různé schopnosti agentů a opatrný postup založený na omezené viditelnosti.

Hra vyšla začátkem února v předběžném přístupu na Steamu, v němž měla zůstat zhruba rok. Nakonec je ovšem všechno jinak. Tvůrci hráče zaskočili zprávou, že PUBG Blindspot už se žádných vylepšení nedočká, protože se rozhodli k 30. březnu vypnout servery.

„Tým zkoumal různé možnosti, jak vylepšit herní zážitek a posunout hru kupředu. Po pečlivém zvážení jsme však dospěli k závěru, že již nejsme schopni dlouhodobě zajistit úroveň zážitku, kterou jsme si v rámci předběžného přístupu předsevzali,“ píše se v oznámení.

„Zážitek hráčů je pro nás při každém rozhodnutí prvořadý a právě na základě tohoto principu jsme se k tomuto kroku rozhodli.“

Kamenem úrazu je nezájem hráčů. Hru totiž podle SteamDB hrálo ve svém maximu pouhých 3 251 hráčů souběžně, což je na free 2 play titul velmi slabé. Pro porovnání, hit PUBG: Battlegroudnds hraje každý den souběžně zhruba 800 tisíc lidí. A v přípravě je extrakční střílečka PUBG: Black Budget.

Fanoušci kroutí hlavou. Tak vypadá Lara Croft v podání Sophie Turner

Sophie Turner jako Lara Croft - snímky z natáčení

Obsazení Sophie Turner, která se proslavila v seriálu Hra o trůny, budí u nemalé části fanoušků slavné herní archeoložky Lary Croft rozpaky. Ty podle prvních reakcí nerozptýlily ani první uniklé...

Call of Duty i Resident Evil za skvělé ceny. Vybíráme jarní slevy PC her

Warhammer 40 000: Space Marine 2

Tradiční jarní výprodej her na Steamu je v plném proudu a i tentokrát si můžete pořídit řadu titulů za historicky nejnižší ceny. Vybíráme ty nejzajímavější slevy, které byste neměli přehlédnout.

Megahity i pár překvapení. Znáte nejpopulárnější hry na PC?

Marvel Rivals

Žebříček dvaceti nejpopulárnějších PC her v rámci distribuce Steam čítá celou řadu veleúspěšných multiplayerových i singleplayerových titulů, ale také třeba i pár her, o kterých jste možná ani...

Vybíráme adventury, které zestárly tak dobře, že je budete chtít znovu hrát

Adventury, co zestárly dobře

Co si budeme povídat, žánr adventur má svůj vrchol dávno za sebou. Na dnešní poměry jsou tyto hry příliš statické a přemýšlivé, děcka dnes dávají přednost Fortnite a Robloxu. Pozitivní zprávou ovšem...

Je ještě kam klesat? Streameři se nechávají mučit a ponižovat za peníze

Streamer Erby

Než byl jeho profil pozastaven, nechal se francouzský streamer Erby po tři dny natáčet, jak se polonahý převaluje zavřený v kleci pro psy. Za pár drobných ho pak sledující mohli ještě dál polévat...

Mrtvý dřív, než se narodil. Spinoff hitu PUBG nečekaně zařízli

PUBG Blindspot

Opět se ukazuje, že slavné jméno v názvu hry není automaticky zárukou úspěchu. Taktická akce PUBG Blindspot končí necelé dva měsíce po vydání v předběžném přístupu.

30. března 2026  14:38 0

Darwin’s Paradox!

Darwin’s Paradox!

vydáno 30. března 2026  12:01,  aktualizováno  12:02

RECENZE: Toxické komando je stylové béčko, kde střílíte zombie po stovkách

80 %
John Carpenter’s Toxic Commando

John Carpenter’s Toxic Commando je přímočará multiplayerová akce, ve které se až se třemi spoluhráči postavíte prakticky nekonečným zástupům nemrtvých. V jádru nedělá nic zásadně jinak, než umělo už...

PS5
30. března 2026 1

Dokonalé alibi? Místo živého vysílání pustil záznam, pak šel streamer vraždit

Dvaatřicetiletá Natalie McNally byla zavražděna svým přítelem, videoherním...

Šestatřicetiletý Ir Stephen McCullagh byl usvědčen z vraždy své těhotné přítelkyně a s největší pravděpodobností stráví zbytek života za mřížemi. Na celém případu je nejvíce šokující cynismus, se...

29. března 2026 20

Vybíráme adventury, které zestárly tak dobře, že je budete chtít znovu hrát

Adventury, co zestárly dobře

Co si budeme povídat, žánr adventur má svůj vrchol dávno za sebou. Na dnešní poměry jsou tyto hry příliš statické a přemýšlivé, děcka dnes dávají přednost Fortnite a Robloxu. Pozitivní zprávou ovšem...

28. března 2026 30

Life Is Strange: Reunion

Life is Strange: Reunion

vydáno 27. března 2026  17:16,  aktualizováno  17:17

Utíkejte do obchodů, PlayStation 5 už velmi brzy citelně podraží

PlayStation 5 – řada k 30. výročí

Společnost Sony se chystá skokově zdražit všechny verze své konzole PlayStation 5. Odvolává se na problémy globální ekonomiky.

27. března 2026  14:35 13

Resident Evil Requiem přidává fotografický režim

Resident Evil Requiem

Nejnovější aktualizace hororové pecky Resident Evil Requiem opravuje různé chyby a zároveň přidává poptávaný fotografický režim.

27. března 2026  11:32 0

Přímo do srdce zkázy. Stalker 2 láká na zapovězenou elektrárnu Černobyl

Stalker 2: Cost of Hope

Ceněná survival střílečka Stalker 2: Heart of Chornobyl se během letošního roku dočká masivního rozšíření Cost of Hope. Hráči v ní konečně plně prozkoumají jadernou elektrárnu Černobyl a přilehlý...

27. března 2026  9:31 1

Harry Potter je zpět. Chystaná mánie brzy ovládne televize i herní mašiny

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)

Blížící se vydání seriálu z produkce HBO, který stejně jako slavné filmy kdysi odvypráví příběh série knih Harry Potter, budou doprovázet i videoherní novinky. Fanoušci vyhlíží hlavně pokračování...

27. března 2026 3

Megahity i pár překvapení. Znáte nejpopulárnější hry na PC?

Marvel Rivals

Žebříček dvaceti nejpopulárnějších PC her v rámci distribuce Steam čítá celou řadu veleúspěšných multiplayerových i singleplayerových titulů, ale také třeba i pár her, o kterých jste možná ani...

26. března 2026 2

Konec zlatých časů. Tvůrce Fortnite propouští ve velkém

Fortnite

Fortnite je v herním průmyslu vnímán jako nedosažitelný vzor úspěchu. Ale každá pohádka jednou skončí. Společnost Epic Games tak byla nucena propustit přes tisíc zaměstnanců.

26. března 2026 6

