Mrtvý dřív, než se narodil. Spinoff hitu PUBG nečekaně zařízli

PUBG Blindspot byla shora viděná taktická akce, v níž se hraje pět na pět. Sázela na různé schopnosti agentů a opatrný postup založený na omezené viditelnosti.
Hra vyšla začátkem února v předběžném přístupu na Steamu, v němž měla zůstat zhruba rok. Nakonec je ovšem všechno jinak. Tvůrci hráče zaskočili zprávou, že PUBG Blindspot už se žádných vylepšení nedočká, protože se rozhodli k 30. březnu vypnout servery.
„Tým zkoumal různé možnosti, jak vylepšit herní zážitek a posunout hru kupředu. Po pečlivém zvážení jsme však dospěli k závěru, že již nejsme schopni dlouhodobě zajistit úroveň zážitku, kterou jsme si v rámci předběžného přístupu předsevzali,“ píše se v oznámení.
„Zážitek hráčů je pro nás při každém rozhodnutí prvořadý a právě na základě tohoto principu jsme se k tomuto kroku rozhodli.“
Kamenem úrazu je nezájem hráčů. Hru totiž podle SteamDB hrálo ve svém maximu pouhých 3 251 hráčů souběžně, což je na free 2 play titul velmi slabé. Pro porovnání, hit PUBG: Battlegroudnds hraje každý den souběžně zhruba 800 tisíc lidí. A v přípravě je extrakční střílečka PUBG: Black Budget.