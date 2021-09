Skvělí Psychonauts 2 jsou obětí review bombingu. Nemají ruské titulky

Review bombing neboli organizované snižování uživatelského hodnocení na sociálních sítích je jednou z nejotravnějších „fanouškovských“ iniciativ v herním průmyslu. Přehnaně vášniví hráči tím chtějí upozornit na nějaký problém, dělají to ovšem způsobem, který je pro většinovou populaci nesrozumitelný.

Review bombing hry Psychonauts 2

Zatímco vydavatelům her může být nějaké číslo na internetu v podstatě ukradené, většinoví zákazníci, kteří se chtějí z nezávislých zdrojů dozvědět, zda nějaká hra stojí za koupi, nebo ne, musí relevantní kritiku složitě hledat v moři balastu.

Důvody review bombingu jsou přitom často vyloženě absurdní. Jednou to odnese multiplayerová hra kvůli tomu, že lidé chtěli raději singleplayerovou (viz náš článek), jindy jim vadí, že hra vyšla v jiném digitálním obchodě, než mají zrovna nainstalovaný (viz náš článek), případně nejsou spokojeni s tím, co některý z vývojářů kde plácnul na sociálních sítích (viz náš článek).

Psychonauts 2 jsou skvělou hrou přeplněnou originálními nápady.

Absurditu této virtuální šikany podtrhují případy, které jsou vyloženě lokálního charakteru. Například Číňané vyhnali sympatický horor Devotion ze Steamu kvůli tomu, že obsahoval narážku na čínského prezidenta (viz náš článek). Podobné reakce se dočkal i milionový Monster Hunter, protože v jeho filmové adaptaci, která vyšla až dva roky poté, údajně zazněl rasistický vtip (viz náš článek). Nejnověji se pak s tímto fenoménem musí potýkat i po všech stránkách vynikající hopsačka Psychonauts 2 (naše recenze).

Kde je problém? Ruským hráčům vadí, že hra nebyla lokalizována do jejich jazyka ani ve formě titulků.

V Česku, kde je přeložena zhruba tak jedna hra z deseti, to může vypadat úsměvně, ale rusky mluvící hráči tuto skutečnost vnímají jako hlubokou urážku.

„Kde je ruský jazyk?“ praví první komentář na Metacriticu vedle hodnocení 0/10. „Kde se nachází ruština,“ praví druhý nejlajkovanější u PS4 verze hry, která má aktuálně nedůstojných 40 procent. „Velmi jsem se na tuto hru těšil a jsem šíleně zklamán absencí ruštiny,“ shrnuje pak na Metacrtic neobvykle komplexní větou všechny argumenty proti hře uživatel s přezdívkou xGERALTx.

Sami vývojáři jsou si přitom kritiky vědomí a rádi by ji napravili, nicméně k tomu aktuálně nemají prostředky. Nezávislé studio Double Fine, v jehož čele stojí legendární vývojář Tim Schafer (mimo jiné například Full Throttle), je rádo, že hru vůbec dokázalo vytvořit. První díl z roku 2005 totiž navzdory chvále kritiky komerčně absolutně propadl, a aby mohl vzniknout druhý díl, museli autoři „žebrat“ na komunitní platformě Fig. Nebýt investice ze strany Microsoftu, plánovali autoři dokonce vystřihnout všechny souboje s bossy, na které už nezbývaly peníze. S omezeným rozpočtem nakonec zvládli udělat pět lokalizací do nejpoužívanějších jazyků, jimiž jsou francouzština, španělština, němčina, portugalština a italština.

Jestli se časem najdou prostředky i na další verze, ukáže teprve čas a prodeje hry. Ani bych se však nedivil, kdyby se kvůli této otravné praktice autorům do ruštiny příliš nechtělo.