Vývojáři Psychonauts se za bugy nestydí, udělali žebříček nejzábavnějších

Bugy ve hrách byly, jsou a vždy budou, s tím je potřeba se smířit. Samozřejmě to nesmí překročit únosnou mez. Ale pokud se s nimi chcete setkávat co nejméně, vždy s nákupem počkejte až několik měsíců po vydání. Ušetříte si spoustu nervů (a také peněz, protože málo co ztrácí na hodnotě tak rychle jako herní novinky).

Psychonauts 2 dávají hráči velikou svobodu a tak jejich testování určitě nebylo snadné.

Vydavatelství Double Fine, které loni vydalo vynikající skákačku Psychonauts 2 (viz naše recenze), ve svém nejnovějším videu ukázalo, že vývojáři jsou si samozřejmě vědomi stavu hry během jejího vydání, kvůli napjatým termínům však jednoduše nemají prostředky všechny odstranit a tak nad některými musí mávnout rukou a doufat, že si jich většina lidí nevšimne. Anebo se jim zasměje.

Tým zkušeného Tima Schaffera má pro takové menší chyby označení „shippable“, tedy že nijak nebrání odeslání hry do obchodů, a často se při jejich replikování zasmál. Z nevysvětlitelných důvodů se například stávalo, že postavy náhle mluvily jinými hlasy, během filmové scény se zbláznila fyzika nebo se ukázala nekonzistentnost ve scénáři. Pokud jste hru nehráli, asi se u videa příliš nepobavíte, dává ale nahlédnout za oponu herního vývoje a ukazuje, že i krátce před vydáním nemusí ve studiu jen téct „krev, pot a slzy“, ale atmosféra může být i přátelská.

Každopádně Psychonauts 2 se ve výsledku povedli, žádné zásadní bugy jsme nepotkali a pro Double Fine jde zatím o nejúspěšnější hru v jejich dvacetileté historii. Jediný, kdo si tak na výsledek stěžoval, byli někteří ruští hráči, a to kvůli tomu, že hra není lokalizovaná do jejich jazyka (viz náš článek).