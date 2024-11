Hráči to nenávidí, ale PC verze playstationových her budou dál vyžadovat PSN

Po několik konzolových generací mohli kovaní PCčkáři znát největší playstationové hity jen z obrázků, před pár lety ale společnost Sony svoji obchodní politiku překopala a tak si už dřívější exkluzivity jako God of War, Spider-Man, Horizon nebo Ghost of Tsushima mohou zahrát také. Má to ale jeden drobný háček – kromě registrace do příslušného digitálního obchodu, jako je Steam nebo Epic, si musí založit účet i na PlayStation Network (PSN). Je to sice záležitost na dvě minuty čistého času a nestojí to ani korunu, přesto z této povinnosti mnoha lidem „praská cévka“ a jsou kvůli tomu schopni vést plamenné diskuse (viz náš článek). Nebude jim to ovšem nic platné, Sony na své obchodní politice nehodlá do budoucna nic měnit. Je to prý totiž pro jejich dobro.

„Musíme vytvořit příznivé prostředí, abychom ve svých hrách udržovali pořádek a umožnili každému si je bezpečně užít,“ cituje magazín PC Gamer šéfa Sony Hiroki Totokiho, který tuto problematiku otevřel během debaty s investory.

Nutno říct, že tímto vyjádřením asi u hráčů nezaboduje, protože dává smysl pouze u her s multiplayerem, třeba Ghost of Tsushima. PSN ale vyžadují i ryze singlové hry jako God of War Ragnarok a Horizon Zero Dawn. Naopak u kooperativních Helldivers 2 k slibovanému propojení s PSN nakonec nedošlo (viz náš článek).

Každopádně platí, že jejich hry, jejich pravidla, a tak to PC hráči budou muset akceptovat, jinak si legálně nezahrají. U nás mají aspoň volbu – občané zhruba dvou set států, kde PSN není oficiálně podporovaná, si tyto hry ani nemohou koupit.