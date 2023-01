Zákazníci by už neměli mít problém sehnat PS5 v obchodech, tvrdí Sony

Když jsme v listopadu roku 2020 dostali do rukou už pátou generaci herní konzole PlayStation 5, nešetřili jsme nadšením (viz náš článek), bohužel radost s námi tehdy mohlo sdílet jen pár šťastlivců. Důvod byl jednoduchý, společnosti Sony se nepodařilo dodat dostatek kusů a uspokojit tak obrovskou poptávku. Nešlo přitom jen o předvánoční šílenství, kvůli čipové krizi a pandemii covidu výrobní linky jednoduše nestíhaly a sehnat novou konzoli byl problém i po celý rok 2021 a částečně i 2022. To nahrávalo různým vykukům, kteří jen nárazově dostupné konzole vykupovali ve velkém a následně je s až absurdní marží přeprodávali na internetu (viz náš článek).

Tomu už je však naštěstí konec. Ředitel značky PlayStation Jim Ryan se totiž na právě probíhajícím veletrhu CES nechal slyšet, že obchody by již měly mít dostatek kusů na to, aby si konzoli mohl koupit každý, kdo o to projeví zájem. A letmým pohledem na nabídku českých obchodů s elektronikou mohu tato slova potvrdit, ve většině z nich jsou skladem (nebo to tak alespoň mají uvedeno na svých stránkách).

Je to dobrá zpráva nejen pro hráče, ale i pro samotné Sony, kterému se kvůli nedostatečné výrobě nepodařilo splnit vytyčené finanční cíle za předchozí období. A v neposlední řadě je to dobrá zpráva i pro vývojáře, kteří mohou přestat brát ohledy na majitele minulé generace a konečně nám přinést ty opravdu „next-gen“ zážitky, které nám od začátku slibovali. Těch ryze PS5 exkluzivit bylo totiž zatím bohužel jen málo.