Brýle na virtuální realitu od playstationu by mohly fungovat i na PC

Od vydání headsetu pro virtuální realitu PS VR2 už uběhl přesně rok (viz naše recenze) a i když je to krásný kousek hardware, na náš redakční model se tak trochu práší. Důvod je jasný, kromě povedené launchovky Horizon Call of the Mountain, závodů Gran Turismo a hororu Resident Evil 8 není příliš titulů, které by jeho potenciál dokázali naplno využít.

Horizon Call of the Mountain je ejdnou z mála her, kvůli kterým se nákup PS VR2 vyplatí.

Ani pohled do budoucna přitom nevypadá příliš optimisticky, snad až s výjimkou chystané odbočky ze série Metro nevidíme nic, co bychom si bezpodmínečně potřebovali zahrát. Sony si je ale evidentně situace dobře vědomé a tak podle svého oficiálního blogu chystá krok, který využitelnost zařízení výrazně zvýší – umožní jeho provoz i na PC platformě.

Vzhledem k rozumné ceně 14 tisíc za přilbu i ovladače by se tak PS VR2 alespoň podle hlediska poměr/cena rázem stalo jedním z nejlepších řešení pro domácí virtuální realitu, nebylo by totiž už omezeno jen na hrstku oficiálních her v obchodě PSN, ale dostalo by široký katalog už hotových PC her. A pak samozřejmě i možnost sledovat VR pornografii, kterou na uzavřený systém playstationu dostat nejde.

Technicky by to nemusel být až takový problém, otázkou samozřejmě je, jak náročné to bude na hardware. Každopádně jde o další důkaz sbližování konzolové a PC scény, což je pro hráčstvo dobrou zprávou.