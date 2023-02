Služba PS Plus rozdává remake Mafie, majitelé PS5 přijdou o hry zdarma

Předplatitelé služby PS Plus, máme pro vás jednu dobrou zprávu a jednu špatnou. Jelikož jsem od přírody optimista, začnu tou dobrou – únorová nabídka her zdarma je vskutku lákavá.

PlayStation @PlayStation Your PlayStation Plus games for February have been revealed:



Destiny 2: Beyond Light

Evil Dead: The Game

OlliOlliWorld

️‍♂️ Mafia: The Definitive Edition



Největším tahákem je bezesporu kompletně přepracovaná edice „nejlepší české hry všech dob“ (viz náš článek), městské akce Mafia. Samotný remake sice v roce 2020 nezpůsobil takové pozdvižení jako originál z roku 2002, jeho přijetí ale bylo i tak slušné (viz naše recenze) a vzal ho dokonce na milost i jeho původní režisér Daniel Vávra (viz náš článek).

Kromě Mafie si pak ještě knihovnu budete moci rozšířit o povedenou multiplayerovou akci ze světa Evil Dead (naše recenze), skatovou arkádu OlliOlli World a rozšíření pro free 2 play střílečku Destiny 2 nazvané Beyond Light.

A teď tu špatnou zprávu, která se týká jen majitelů konzolí PlayStation 5. Tzv. Playstation Plus Collection, která nabízela dvacítku těch nejlepších her pro PS4 (nyní už jen 19, kvůli nedávnmu vydání remasteru zmizela Persona 5), měla zajistit, aby po koupi nové konzole hráči měli vůbec co hrát. Sony už ale nejspíš usoudilo, že databáze nových her je dostatečně široká na to, aby si každý mohl vybrat, a tak k devátému květnu nabídka zmizí. Pokud si do té doby hry přidáte do knihovny, budete je mít k dispozici vždy, když budete mít aktivní předplatné služby PS Plus. Všechny hry pak nadále budou k dispozici zdarma pro vyšší úrovně předplatného Extra a Premium (viz náš článek).