Zářijová sada bezplatných her navázaná na základní předplatné PlayStation Plus je postavena na loňské taktické stealth akci Sniper Elite: Resistance (PS4, PS5).
Hlavním hrdinou je Harry Hawker, který se v roce 1944 snaží s francouzským odbojem zastavit výrobu nové nacistické zázračné zbraně. Není to hra roku, ale ani propadák. Pokud žánru fandíte, za zahrání stojí.
Pro fanoušky baseballu je určen simulátor MLB The Show 26 (PS5), který se přílišné chvály fanoušků nedočkal. Naproti tomu Wobbly Life (PS4, PS5) je sympatický sandbox v otevřeném světě pro jednoho nebo dva hráče. Pokud si chcete zahrát něco se svým dítkem, toto je skvělá volba.
Zářijovou nabídku uzavírá oceňované JRPG Chained Echoes (PS4), které se odkazuje na éru 16 bitů. Hra se odehrává ve fantasy světě, v němž se vyskytují nejenom draci, ale i mechové.
Všechny hry budou k dispozici od 1. září. Máte tak poslední dny na to využít srpnové nabídky, která zahrnuje zombie akci Dying Light 2 Stay Human či aktuální kooperativní hit Big Walk.