Všechny hry budou dostupné už 2. září. Poslední příležitost, jak si přidat srpnové hry, mezi nimiž je například dva roky stará soulsovka Lies of P, je 1. září.
Stardew Valley (PS4) je populární farmářské RPG, v němž hráči zdědí farmu svého dědy a musí se začít ohánět, aby se zarostlá pole přeměnila v prosperující živnost.
Psychonauts 2 (PS4) je pestrobarevná 3D hopsačka, kterou si ovšem užijete zejména pokud umíte opravdu dobře anglicky. Jinak vás řada vtípků mine.
„Jádrem hry je tak klasická plošinová zábava, hádanky a humorný děj. Ačkoli mi příběh nějak zvlášť úchvatný nepřipadal, nemohu říct, že bych se nudil. Je prošpikovaný stovkami vtipů a především slovních hříček, takzvaných ‚puns‘, v čemž vidím asi největší úskalí pro českého hráče,“ napsali jsme v recenzi Psychonauts 2.
Ve výborné logické hře Viewfinder (PS4, PS5) se přetvářejí fotografie z instantního fotoaparátu do reality. „Začnete od řešení základních hádanek, kde chybí kus mostu a vy musíte vyfotit kousek země a umístit fotku do prázdného místa. Ke konci však budete obracet svět na fotografiích vzhůru nohama, teleportovat se pomocí selfie fotek nebo fotografie používat jako nástroj destrukce,“ napsali jsme v recenzi Viewfinder.