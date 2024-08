Předplatitelé PS Plus dostanou v září famfrpál, baseball a děsivý horor

Prázdniny jsou u konce a kromě povinné školní docházky začíná i hlavní herní sezona. V Sony zřejmě předpokládají, že se po hlavě vrhnete na některý ze spousty nadcházejících hitů, a proto je tentokrát jejich nabídka her zdarma pro předplatitele služby PS Plus poněkud slabší.

Za sebe doporučuji především vynikající hororovou plošinovku Little Nightmares II z roku 2021. „Autoři vás bez většího vysvětlování hodí do hluboké vody a nedají vám žádné vysvětlení, kdo jste a co tam děláte. Nečekejte postupně gradující příběh, namísto pevné dějové linky je hra spíše sledem abstraktních znepokojivých obrazů,“ napsali jsem v naší recenzi a jakýkoliv bližší popis by vám mohl zážitek zkazit. Little Nightmares se nehrají, Little Nightmares se prožívají.

Hned v den svého vydání pak bude pro předplatitele k dispozici i multiplayerový Quidditch Champions, což je adaptace famfrpálu z knih o Harry Potterovi. Říká se, že právě kvůli této hře nemohl být „hokej na košťatech“ součástí loňského hitu Hogwarts Legacy, tak uvidíme, jestli sám o sobě dokáže obhájit svoji existenci.

Třetí hrou zdarma je pak aktuální ročník baseballové simulace MLB The Show 24. Na Metacriticu má z recenzí 80 procent, ovšem od uživatelů jen 41. A není to kvůli nějaké pseudokauze typu mikrotransakce nebo domnělá woke agitka. Co jsem si tak pročítal názory, podle lidí se tento ročník vývojářům opravdu nepovedl.

Všechny hry budou v nabídce od úterý 3. září. Pokud si je přidáte do knihovny, zůstanou vám tam napořád, k jejich hraní ovšem budete potřebovat zaplacené členství v PS Plus.