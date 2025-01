Únorová nadílka v PS Plus potěší milovníky černého humoru a gangsterek

High On Life | foto: Squanch Games, Inc.

V únoru bude většina tuzemských hráčů ponořena do historického Kingdom Come: Deliverance, ale to neznamená, že si od této náročné hry nebudou občas chtít odskočit k něčemu přístupnějšímu. Nabídka her „zdarma“ v rámci předplatného PS Plus je k tomu vyloženě ideální.

Největší prostor na reklamním poutáku patří třetímu dílu kooperativní střílečky Payday, ve které společně s kamarády vykrádáte banky a bojujete s ostrahou a policisty. Jenže na rovinu, kvality této hry jsou poměrně sporné, od vydání před rokem a půl ji sužuje spousta problémů, které se dodnes nepodařilo zcela vyřešit. Na Steamu má Payday 3 jen 43 procent kladných recenzí a spousta fanoušků se proto raději vrací k prověřené dvojce.

Z toho důvodu je podle nás největším tahákem únorové nabídky bláznivá střílečka High on Life, kterou má na svědomí Justin Roiland, autor velmi populárního animovaného seriálu Rick a Morty. A jeho rukopis zůstává stejně snadno rozpoznatelný i v interaktivním médiu. Všechny zbraně, které hráč může využívat, totiž mluví a tak se připravte na nekonečný proud často hodně drsných vtípků. A také zábavnou akci se zajímavými úrovněmi, v nichž se dá při troše nepozornosti i zabloudit.

Poslední hrou v rámci únorové nadílky je Pac-Man World Re-Pac, což je klasická skákačka s oblíbeným kulatým hrdinou, který je už po více než 40 let jednou z ikon herního průmyslu. „Je to zkrátka jen obyčejná 3D hopsačka, která nedělá nic vyloženě špatně, ale ani nějak extra nenadchne,“ napsali jsme o ní v naší recenzi a platí to i dnes.

Všechny hry budou v nabídce od úterý 4. února. Pokud si je přidáte do knihovny, zůstanou vám tam napořád, k jejich hraní ovšem budete potřebovat zaplacené členství v PS Plus.