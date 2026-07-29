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PS Plus láká v srpnu na Dying Light 2, Big Walk a Signalis

Ondřej Zach
  11:51
Předplatitelé služby PlayStation Plus se mohou v srpnu těšit na zombie akci Dying Light 2 Stay Human, kooperativní dobrodružství Big Walk a oceňovaný horor Signalis.

Všechny hry budou dostupné od 4. do 31. srpna. Jakmile si je zařadíte, budete je moct hrát i později, podmínkou je však aktivní členství v PS Plus.

Hlavním lákadlem je zombie parkur akce Dying Light 2 Stay Human (PS4, PS5) v edici Reloaded, zahrnuje tedy dosud vydané aktualizace a příběhové DLC Bloody Ties.

Dying Light 2: Stay Human
Dying Light 2: Stay Human
Dying Light 2: Stay Human
Dying Light 2: Stay Human
26 fotografií

„Dying Light 2 rozhodně není špatná hra, a pokud se vám zalíbí, můžete v ní strávit opravdu hodně času. Techland navíc slibuje další obsah. Zároveň se nemohu ubránit zklamání. Řada věcí navíc bohužel naředila to, v čem byl první díl skvělý. Noční výpravy jsou vyloženě nudné. Z hororové akce se zkrátka stala akce s prvky hororu. Opravdu jsem nečekal, že dostanu jinou verzi Far Cry: New Dawn, jen s parádním parkurem,“ napsal jsem v recenzi.

Big Walk

Signalis

Lákadlem je dozajista i kooperativní akce Big Walk (PS5) od tvůrců Untitled Goose Game. Hráči se chopí roztomilých postaviček s velkýma očima a společně se musí propracovat do stanoveného cíle. Postavy jsou záměrně neohrabané, přičemž cesta vpřed vyžaduje spolupráci. Hra dosud nevyšla, vychází 4. srpna.

Srpnovou nabídku uzavírá čtyři roky starý survival horor Signalis (PS4). Hlavní hrdinka tohoto sci-fi pátrá nejenom po své ztracené partnerce, ale i svých snech. Lidé oceňují kvalitní příběh, atmosféru i styl, který připomene pecky z éry prvního playstationu.

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