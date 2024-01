Playstationové předplatné se rozroste o Resident Evil 2 i Tiny Tinu

Katalog digitální „půjčovny“ her Playstation Plus se počátkem nového roku rozroste o několik skvělých her. Nejlákavější z nich je vysoce hodnocený remake druhého dílu hororové série Resident Evil, potěší však i řežba Tiny Tina’s Wonderlands, skateboardová simulace Session nebo samurajská strategie Shadow Tactics: Blades of the Shogun.