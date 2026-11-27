Hlavním lákadlem je Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (PS4, PS5), což jsou loňské remaky her, které původně vyšly v roce 2001 a 2002. Reakce jsou vesměs pozitivní, byť někteří hráči kritizují, že to není ta samá kvalita jako u remaku prvních dvou dílů.
Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, PS5) je deset let staré akční RPG s prvky MMO. Bojuje se v 3D arénách, přičemž hráč cestuje časem do slavných bitev z Dragon Ball Z, aby napravoval časovou linii.
Třetím kouskem je horor Amnesia: The Bunker (PS4), který se odehrává během první světové války. Cílem je najít cestu ven ze zavaleného bunkru, situaci ovšem komplikuje děsivé monstrum. Recenzi si na Bonuswebu přečtěte zde.
Všechny hry budou dostupné od 1. prosince. Do té doby máte čas zařadit si ty listopadové, jmenovitě Dead Island 2, Tomb Raider IV – VI Remastered a Monster Train 2.