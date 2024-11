Předplatitelé PS Plus dostanou v prosinci hit oceněný „herním Oscarem“

Majitelé playstationů jistě s napjatým očekáváním vyhlížejí, který z aktuálních hitů jim Ježíšek letos nadělí pod stromeček. Aby se do té doby nenudili, rozdá jim zatím Sony trojici zajímavých her, která pomůže ukrátit čekání.

Tou nejzajímavější je bez pochyby vítěz prestižní ankety Game Awards za rok 2021 kooperativní akce It Takes Two. „It Takes Two je primárně 3D skákačka ve stylu třeba Super Mario Odyssey, ovšem střídání žánrů se nebrání. V jednu chvíli je spíše o plnění puzzlů, v další se mění v akční mlácení či střílení, aby se zase vrátila k tradiční skákačce s pohledem z boku. To všechno proloží třeba létáním letadlem, mlátičkou ve stylu Street Fighter a mnoha dalšími. Proměny jsou perfektně načasované tak, abyste se ani na sekundu nenudili,“ napsal tehdy Ondra v naší nadšené recenzi. Pokud máte po ruce herního parťáka, tak lepší hru nenajdete, sami si ji ale nezahrajete.

Druhou hrou zdarma je akční strategie Aliens: Dark Descent. Není ale pro každého, jde o opravdový hardcore. „Může za to přístup tvůrců, šroubujících obtížnost už od počátku prudce nahoru nejen tuhostí nepřátel, ale i nemilosrdností herních mechanismů. Ve hře je neúspěch součástí hratelnosti,“ napsal Honza ve své recenzi.

To o pohledné dětské hře Temtem jsme dosud nenapsali ani řádek, protože jsme ji ani nehráli. Podle obrázků to ale vypadá jako jakási západní variaci na Pokémony – lovíte roztomilé příšerky a cvičíte je k soubojům proti jiným lovcům. Na Steamu má Temtem kladné hodnocení od 82 procent hráčů, takže asi špatný nebude.

Všechny hry budou v nabídce od úterý 3. prosince. Pokud si je přidáte do knihovny, zůstanou vám tam napořád, k jejich hraní ovšem budete potřebovat zaplacené členství v PS Plus.