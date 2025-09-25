Hlavním lákadlem je dva roky starý horor Alan Wake 2, v němž se opět vrátíme do světa ztraceného spisovatele. Tentokrát na vše ovšem není sám, hra proplétá dvě dějové linky.
„Alan Wake 2 je další skvělé dílo. A to i přes to, že hororu jinak moc nefandím a laciné lekačky mě často spíše kazily dojem z hraní. Alan Wake 2 jinak perfektně zapadá do skládačky, na které Sam Lake pracuje už mnoho let,“ napsali jsme v recenzi na Alan Wake 2 na Bonuswebu.
Goat Simulator 3 je naproti tomu odlehčená a pořád hodně zábavná záležitost. Tvůrci opět vsadili na nesmyslnou herní fyziku a k tomu si utahují ze všeho možného. A zahrát si lze ve více lidech i u jedné obrazovky, což je ideální způsob, jak si tuto bláznivou hru užít.
„Mě na Goat Simulatoru 3 baví, jak jí můžu hrát ve splitscreenu s pětiletou dcerou, i po síti s dospělými a vždycky si tam dokážu najít zábavu. Hra vyšla v té nejnašlapanější sezoně, kdy jsem nevěděl, co hrát dřív, plus do toho ještě začalo mistrovství světa ve fotbale, a stejně jsem se k ní vracel minimálně obden,“ napsali jsme v recenzi na Goat Simulator 3 na Bonuswebu.
Třetím kouskem je nezávislá logická hra Cocoon, pod níž je podepsán jeden z tvůrců her Limbo a Inside. Všechny tři hry budou dostupné od 7. října.
Herní katalog (Extra a Premium) dále 26. září rozšíří post-apo dobrodružství The Last of Us Part 2 Remastered na PS5 (na PS4 jen The Last of Us Part 2). Stane se tak v rámci oslav dne The Last of Us. Do prémiového předplatného během letoška ještě zamíří klasiky Tekken 3, Soul Calibur 3 a Tomb Raider Anniversary.