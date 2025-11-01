Nové hry v rámci předplatného budou dostupné od úterý 4. listopadu do pondělí 1. prosince. Zbývají tak poslední dny, kdy si lze z říjnové nabídky PS Plus zařadit horor Alan Wake 2 či simulátor kozy Goat Simulator 3.
A ani listopadový výběr není vůbec špatný. Tři roky starý „walking simulator“ Stray s toulavou kočkou si našel řadu fanoušků. Hrát půjde na PS4 i PS5.
„V drtivé většině hry budete prozkoumávat herní svět, mluvit s roboty, sbírat předměty a otevírat si s jejich pomocí cestu dál. Občas to ovšem přeruší i trochu akčnější pasáž, kdy budete muset utíkat před hordou malých mutantů, na malou chvíli pak dostanete dokonce i způsob, jak se jim bránit,“ napsali jsme v recenzi Stray.
Další hrou jsou dva roky staré závody EA Sports WRC s aktualizací z loňského roku. Zahrají si pouze majitelé PS5. Mimochodem, je to poslední WRC od Codemasters. Licenci nyní drží Nacon a první hru plánuje až na rok 2027.
Poslední hra, určená pro PS4 i PS5, se jmenuje Totally Accurate Battle Simulator. Je to trochu parodie klasických strategií v reálném čase, kdy si hráč sestaví armádu a sleduje s využitím ragdoll fyziky šílenou melu. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet.