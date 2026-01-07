PlayStation Plus láká v lednu na Need For Speed

Ondřej Zach
  10:47
Předplatitelé služby PlayStation Plus získají v lednu již tradičně tři hry zdarma, například poslední díl závodů Need for Speed.

Hlavním lákadlem jsou závody Need for Speed Unbound z roku 2022 na PlayStation 5. Ano, to je ten díl s dodatečnými komiksovými efekty, které se do vkusu většinového publika úplně netrefily. Vyloženě špatný díl to ovšem není.

Need for Speed Unbound
Need for Speed Unbound
Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound

„Na poměry této legendární série jde o jeden z lepších dílů, byť z něj ani tak nemám pocit, že by představoval spasitele nebo věštil návrat další zlaté éry. Ovšem to, že je Unbound prostě jen dobrou závodní hrou, úplně stačí. Pokud vám už nějakou dobu chybí hra s pouličními závody, honičkami s policií a bohatými možnostmi tuningu aut, Unbound je dobrá volba,“ napsali jsme v recenzi Need for Speed Unboud na Bonuswebu.

Za pozornost ovšem stojí i remake povedené 3D hopsačky Disney Epic Mickey: Rebrushed na PlayStation 4 a PlayStation 5.

Disney Epic Mickey: Rebrushed
Disney Epic Mickey: Rebrushed
Disney Epic Mickey: Rebrushed

Disney Epic Mickey: Rebrushed

„V dobrém slova jde o ideální rodinnou hru, kde si každý najde to své. Pravda, je to pořád jen hopsačka, ze které si pár měsíců po dohrání nebudete nic pamatovat, ale po většinu doby se u ní budete skvěle bavit. Spectorovo umění sice v Epic Mickey nabylo nečekané formy, neztratilo ale nic ze své přesvědčivosti,“ napsali jsme v recenzi Disney Epic Mickey: Rebrushed na Bonuswebu.

Need for Speed Unbound
Need for Speed Unbound
Need for Speed Unbound
Need for Speed Unbound
71 fotografií

Posledním kouskem je hra Core Keeper na PlayStation 4 a PlayStation 5, což je povedený kutací sandbox s prvky boje o přežití. Ideální pro fanoušky her Terraria, Minecraft nebo Stardew Valley.

Core Keeper
Core Keeper
Core Keeper

Core Keeper

