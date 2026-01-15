Skvělý měsíc. PS Plus rozšíří svůj katalog o Resident Evil Village

Ondřej Zach
  10:51
Herní předplatné PlayStation Plus ve verzích Extra a Premium, které zajistí přístup ke katalogu her, brzy rozšíří hned několik zajímavých kousků.

O lednových hrách, které získají všichni předplatitelé PS Plus, jsme psali zde. Herní katalog se ovšem rozroste 20. ledna o další várku. Hlavním lákadlem je horor Resident Evil Village (PS4, PS5), který vsadil na akčnější pojetí.

„Úvod je strašidelný. I v hradě na vás bude dýchat atmosféra a možná vám dokonce naskočí husí kůže. Jenže jakmile se dostanete zhruba do poloviny hry, veškerý hororový nádech je tentam a neexistuje, že byste se něčeho báli nebo vás polekala nějaká obludnost. To je velká škoda,“ napsali jsme v recenzi Resident Evil Village.

Resident Evil Village

Resident Evil Village

Resident Evil Village

Za pozornost ovšem stojí i akční RPG Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5), což je prozatím poslední hlavní díl ze série, kterou jsme léta znali pod jménem Yakuza. Infinite Wealth přímo navazuje na Yakuza: Like a Dragon z roku 2020. A pokud chcete být opravdu v obraze a plně pochopit příběh a motivace postav, měli byste si zahrát i Like a Dragon Gaiden.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth

„Like a Dragon: Infinite Wealth je takové to klasické pokračování ve stylu větší, lepší. Ale nechci aby to vyznělo špatně. Toto je velmi dobrý díl, na nějž fanoušci čekali. Přináší vše, co fungovalo, ledacos vylepšuje a jako bonus přidává robustní nadstavbu. Navíc tu síly spojují dvě oblíbené postavy, co víc si přát?“ napsali jsme v recenzi na Infinite Wealth.

Expeditions: A MudRunner Game

A Quiet Place: The Road Ahead

Darkest Dungeon 2

Expeditions: A MudRunner Game (PS4, PS5) je off-roadový simulátor zaměřený na vědecký průzkum v náročném terénu. A Quiet Place: The Road Ahead (PS5) je hororová adventura, která klade důraz na stealth. Hráči se ujímají role Alex, mladé astmatičky, která se snaží přežít v postapokalyptickém světě ovládaném tvory lovícími podle zvuku.

Art of Rally

A Little to the Left

The Exit 8

Darkest Dungeon II (PS4, PS5) je roguelite tahové RPG, v němž sehrávají důležitou roli i atributy jako stres a morálka. The Exit 8 (PS4, PS5) je minimalistický walking simulator v podchodech japonského metra. Art of Rally (PS4, PS5) oslavuje „zlatou éru“ rallye her v top-down zpracování. Určitě vyzkoušejte. A Little to the Left (PS4, PS5) je meditativní logická hra, která v níž třídíte domácí potřeby. Taktéž zkuste. Premium pak ještě láká na Ridge Racera.

Lady Dimitrescu v Resident Evil Village
Resident Evil Village
Resident Evil Village
Resident Evil Village
117 fotografií
