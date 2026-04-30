Jedním z hlavních taháků je bezesporu stále aktuální ročník fotbalu EA Sports FC 26, a to na PlayStation 5 i PlayStation 4. Hra láká na více než 20 tisíc hráčů a 750 stadionů, fanoušci však dlouhodobě kritizují stagnaci série a mikrotransakce. Recenzi EA Sports FC 26 čtěte na Bonuswebu zde.
Naproti tomu Wuchang: Fallen Feathers je poměrně kladně přijatá temná souslovka, která se odehrává v Číně během soumraku dynastie Ming. Hráči chválí vizuální styl a soubojový systém ne nepodobný Sekiru. Určeno pro PlayStation 5.
Posledním kouskem je 2D metroidvania Nine Sols, jejíž svět tvůrci označují za taopunk – spojuje totiž taoismus s kyberpunkem. Hra zaujme hezkou ručně kreslenou grafikou a souboji, jen pozor, obtížnost je poměrně vysoká a hra vás místy zavalí snad až příliš mnoha texty. Půjde si zahrát na PS4 i PS5.
Všechny hry budou v předplatném dostupné od 5. května. Do té doby si můžete ještě zařadit dubnovou nabídku, která zahrnuje Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered a Sword Art Online Fractured Daydream.